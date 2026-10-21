Lo buscaban en La Rioja y lo encontraron en Catamarca

En la mañana de hoy, un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado por efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Catamarca permitió identificar a un pasajero de un colectivo de larga distancia que contaba con un requerimiento judicial vigente en la provincia de La Rioja.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:00 en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. En ese punto, los numerarios policiales llevaban adelante tareas preventivas de control cuando procedieron a inspeccionar el transporte de larga distancia e identificar a sus ocupantes.

Durante las verificaciones correspondientes, los efectivos consultaron los datos de los pasajeros en el sistema Mi-MinSeg, herramienta a través de la cual lograron establecer que uno de los hombres que viajaba en el colectivo registraba un requerimiento judicial.

Según se pudo determinar durante el procedimiento, el pasajero es un hombre de 38 años, oriundo de la provincia de La Rioja. Sobre él pesaba un requerimiento judicial dispuesto por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad riojana de Chilecito.

El hallazgo se produjo a partir de la consulta al sistema informático, en el marco de las tareas de identificación que se desarrollaban en el puesto caminero catamarqueño. De esta manera, un control preventivo en una vía de circulación de la provincia permitió advertir la existencia de una medida judicial requerida desde otra jurisdicción.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras confirmar la existencia del requerimiento, los efectivos dieron intervención a sus pares de la Seccional de San Isidro, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Desde esa seccional se informó lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó conocimiento del procedimiento e indicó las diligencias que debían cumplimentarse.