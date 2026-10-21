Horror: su mamá se negó a darle $1.000 y la mató a golpes una hora después del Día de la Madre

Un brutal crimen conmocionó a la localidad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta, donde una mujer de 38 años murió tras ser atacada a golpes dentro de su vivienda. Por el hecho fue detenido su propio hijo, un joven de 21 años, mientras la Justicia investiga las circunstancias del asesinato y busca determinar si se trató de un femicidio.

La víctima fue identificada como Delicia Bollada, quien vivía en una casa del barrio Facundo Quiroga. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, alrededor de la 1, apenas una hora después de que terminara el Día de la Madre.

Según las primeras reconstrucciones difundidas por medios locales, el acusado habría llegado al domicilio en estado de ebriedad y visiblemente alterado. En ese contexto, se produjo una discusión con su madre que terminó de la peor manera.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el joven le habría pedido $1000 a su madre y, ante la negativa de la mujer, comenzó a golpearla. La versión fue difundida por el medio Informate Salta, aunque todavía no cuenta con confirmación oficial y forma parte de las circunstancias que la Justicia intenta esclarecer.

De acuerdo con los primeros testimonios, Bollada habría sido atacada con un objeto contundente, lo que le provocó heridas de extrema gravedad. En medio de la agresión, la hija de la víctima intentó intervenir para proteger a su madre. Sin embargo, la situación se volvió tan peligrosa que la joven y su novio habrían tenido que esconderse debajo de una cama para evitar ser atacados.

Los gritos y ruidos provenientes de la vivienda alertaron a los vecinos, quienes habrían intentado intervenir antes de comunicarse con el sistema de emergencias 911.

La encontraron gravemente herida y murió antes de llegar al hospital

Cuando los efectivos policiales llegaron a la propiedad del barrio Facundo Quiroga, encontraron a Delicia Bollada gravemente herida dentro de una habitación. Ante la gravedad del cuadro, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, sin embargo, ingresó sin signos vitales alrededor de la 1.45, pese a los esfuerzos por asistirla.

Según informó el portal Qué Pasa Salta, los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave, compatible con la violencia del ataque denunciado. Por el crimen quedó detenido su hijo de 21 años, mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras los procedimientos legales, la fiscalía autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes organizaron su despedida en medio de una profunda conmoción.

El desgarrador mensaje de una amiga de Delicia Bollada

La muerte de Delicia provocó dolor e indignación entre sus familiares, amigos y vecinos de Joaquín V. González. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y los recuerdos de quienes compartieron momentos con ella.

Una de sus amigas publicó una emotiva dedicatoria en la que recordó los años de amistad y expresó la tristeza por su inesperada partida. "Hoy me toca despedir a una amiga que fue parte de tantos momentos de mi vida", escribió. En su publicación recordó las risas, las conversaciones y las experiencias compartidas, al tiempo que manifestó la dificultad de aceptar su ausencia: "Nunca me imaginé que llegaría el día de tener que despedirte y aceptar que ya no voy a verte más", expresó.

También destacó el cariño que sentía por Delicia y aseguró que conservará sus recuerdos. "Aunque hoy ya no estés físicamente, siempre vas a vivir en mis recuerdos y en mi corazón", agregó. Finalmente, cerró su mensaje con unas palabras cargadas de emoción: "Descansá en paz, mi querida Deli. Jamás voy a olvidar todo lo que vivimos juntas. Ojalá el cielo te reciba con todo el amor que te merecés. Hasta siempre, amiga", concluyó.



