Estudiantes de La Plata le ganó a Instituto en Córdoba y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata se convirtió en el nuevo líder de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional al vencer por 1-0 a Instituto de Córdoba, este sábado por la tarde en condición de visitante.

En el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el ´Pincha´ se llevó el triunfo con el gol de Braian Aguirre a los 6 minutos del complemento,.

Con este resultado, el equipo del entrenador uruguayo Alexander Medina supera a Vélez, que el lunes deberá jugar ante San Lorenzo, y se convierte en el nuevo líder de la Zona A del Torneo Apertura con 27 puntos.

En la próxima fecha de este campeonato, recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio Jorge Luis Hirschi. El partido tendrá lugar el sábado a las 17.

Por su parte, el equipo de Diego Flores desperdició una gran oportunidad de meterse en la zona de playoffs y quedó décimo con 17 unidades, a una de dichos puestos.

En la próxima fecha de este Torneo Apertura, visitará a Newell´s Old Boys de Rosario el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio Marcelo Bielsa.

Tras un primer tiempo friccionado, Estudiantes de La Plata logró romper el cero a los 6 minutos del complemento con el gol de Braian Aguirre. El ex delantero de Boca tomó la pelota en el vértice derecho del área, recortó para adentro y sacó un buen remate raso y cruzado que se coló en la ratonera izquierda del arquero Manuel Roffo.