Las líneas de colectivos vuelven a funcionar en Catamarca y la UTA anuncia un paro de 72 horas

Este jueves se cumplió la segunda jornada del paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en una medida que registró un alto nivel de acatamiento, con muy pocas excepciones. La contundencia de la protesta se tradujo en calles prácticamente sin unidades en circulación, generando un fuerte impacto en la vida cotidiana.

La falta de transporte público impidió que numerosas personas pudieran desarrollar sus actividades de manera habitual. Los traslados laborales, escolares y académicos, así como otras obligaciones diarias, se vieron seriamente afectados en un escenario que volvió a poner en evidencia la centralidad del servicio en la dinámica urbana.

A pesar del conflicto, la UTA confirmó que el paro concluye este jueves, lo que marca el esperado retorno del servicio en lo inmediato. Sin embargo, la resolución está lejos de ser definitiva: el gremio anticipó que, ante la falta de pago por parte de las empresas, la semana próxima se llevará a cabo una nueva medida de fuerza por 72 horas.

Empresas en crisis: advertencias de un sistema al límite

En paralelo al desarrollo del paro, las empresas de transporte decidieron hacer pública su posición mediante un comunicado en el que describen una situación financiera crítica. El documento no solo expone dificultades actuales, sino que advierte sobre un escenario inminente de mayor gravedad.

La definición empresarial fue contundente: "Actualmente, nuestras empresas ya no pueden afrontar el pago de salarios ni el mantenimiento básico de las unidades", señalaron, agregando que esta situación "está provocando y provocará la reducción y en breve, indefectiblemente la paralización del servicio".

La advertencia no es menor. En un contexto donde el servicio ya se encuentra interrumpido por el paro, las empresas plantean la posibilidad de una parálisis estructural, más allá de las medidas gremiales. Esto coloca el foco no solo en el conflicto laboral, sino en la sustentabilidad del sistema en su conjunto.

El reclamo por fondos y el rol del Estado

Uno de los principales puntos expuestos por las compañías es la deuda del Estado Nacional vinculada a los Atributos Sociales de SUBE correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. Según explicaron, estos fondos constituyen recursos genuinos de las empresas, ya que compensan una parte sustancial del costo real del pasaje.

El esquema financiero detallado por el sector es claro:

El Gobierno nacional cubre el 55% del precio del boleto .

. El usuario beneficiario del atributo asume el 45% restante.

La ausencia de estos desembolsos genera un impacto directo en la estructura financiera del sistema, dado que se trata de fondos previstos para cubrir costos ya asumidos por las prestatarias. En otras palabras, las empresas están operando con ingresos incompletos frente a obligaciones que no pueden postergar.

Frente a este panorama, las compañías exhortaron a las autoridades a una "intervención urgente en defensa de nuestros usuarios", subrayando que la crisis no solo afecta a los actores del sistema, sino también a quienes dependen diariamente del servicio.

Cruce de responsabilidades y escenario abierto

Por su parte, desde el Gobierno provincial aseguraron que depositaron los fondos y cumplieron con su parte, lo que introduce un elemento adicional de tensión en el conflicto: la disputa sobre las responsabilidades en la falta de financiamiento.

Este cruce de versiones deja en evidencia una desarticulación entre los distintos niveles del Estado, en un contexto donde la urgencia de soluciones se vuelve cada vez más evidente.

Entre el retorno y la incertidumbre

Aunque el anuncio del fin del paro este jueves abre la puerta al retorno del servicio, la previsión de una nueva medida de fuerza la próxima semana mantiene en vilo a los usuarios. La normalización aparece, por ahora, como un alivio transitorio en medio de un conflicto estructural no resuelto.

El sistema de transporte público enfrenta así un doble desafío: recuperar la regularidad operativa en el corto plazo y resolver los desequilibrios financieros que amenazan su continuidad. Sin acuerdos concretos, el riesgo de nuevas interrupciones —o incluso de una paralización más profunda— permanece latente.

En este escenario, el regreso de los colectivos no solo será una señal de normalidad, sino también un recordatorio de la fragilidad de un servicio esencial, cuya estabilidad depende de decisiones urgentes y coordinadas.