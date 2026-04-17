Tensión en Catamarca: un hombre se atrincheró y amenazó con quitarse la vida

Hoy, a las 12:00 horas, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 desencadenó un operativo de alta sensibilidad en el barrio 50 Viviendas Norte. A partir de esta alerta, personal de la Comisaría Décima Tercera se trasladó de inmediato hasta un domicilio particular, donde se encontraron con una situación crítica que requería intervención especializada.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su hijo se había atrincherado en una habitación del inmueble. Según su relato, el hombre, de 30 años, se encontraba en estado de alteración y amenazaba con quitarse la vida utilizando un cuchillo tipo tramontina. El riesgo inminente obligó a activar protocolos específicos para este tipo de emergencias.

La activación del Comité de Crisis

Ante la gravedad del escenario, los uniformados no actuaron de manera aislada. Por el contrario, procedieron a convocar a distintas áreas especializadas de la Policía de la Provincia, conformando un dispositivo integral de intervención.

Participaron del operativo:

La División Negociadores de la Policía de la Provincia , dependiente de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur

, dependiente de la El Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte)

Personal de las Direcciones Bomberos y Relaciones Institucionales

Jefes de la Unidad Regional N° 1

Con todos estos actores en el lugar, se estableció un Comité de Crisis, herramienta clave en situaciones donde la negociación y la contención emocional son determinantes para evitar desenlaces fatales.

La negociación como eje central

Lejos de priorizar una intervención de fuerza, el operativo se centró en una estrategia de mediación. Los negociadores especializados iniciaron un diálogo con el hombre atrincherado, buscando generar un canal de comunicación que permitiera reducir la tensión y encauzar la situación.

Este tipo de intervenciones requiere:

Escucha activa y contención emocional

y contención emocional Evaluación constante del riesgo

Coordinación entre equipos tácticos y de apoyo

Tiempo y paciencia como factores determinantes

Tras un proceso de mediación, se logró el objetivo principal: que el hombre desistiera de su decisión. Este desenlace evidenció la eficacia del abordaje profesional y coordinado.

Resolución del operativo y asistencia médica

Una vez que la situación fue controlada, los efectivos procedieron a ingresar al inmueble, asegurando el lugar y garantizando la integridad del protagonista del hecho.

Posteriormente, el hombre fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes evaluaron su estado y dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista para una atención más completa.

Este paso marcó el cierre operativo, pero también el inicio de un seguimiento desde el ámbito sanitario, fundamental en este tipo de episodios.

Intervención judicial y medidas posteriores

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que dispuso las medidas a adoptar en función de lo ocurrido. La intervención judicial se orienta a garantizar tanto el resguardo del individuo como el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.