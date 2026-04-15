Alerta por caracol gigante africano: qué ocurrió la última vez que se detectó en el país

La aparición de un caracol gigante africano en Tucumán durante este miércoles 15 de abril de 2026 volvió a encender las alarmas sanitarias y ambientales en el país. El hallazgo no fue interpretado como un episodio aislado, sino como la reaparición de una amenaza cuyo antecedente más cercano en la Argentina se remonta a diciembre de 2024, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de esta especie invasora en Misiones.

Aquel episodio quedó registrado en la localidad de El Soberbio, departamento Guaraní, donde una denuncia alertó sobre la posible presencia de la plaga. A partir de esa advertencia, personal técnico del área de Protección Vegetal verificó la presencia del caracol gigante africano (Lissachatina fulica), catalogado entre las especies invasoras más dañinas a nivel global.

La experiencia de Misiones funciona hoy como espejo inmediato frente al nuevo foco detectado en Tucumán, donde la preocupación se concentra en evitar que el molusco logre establecerse y expandirse hacia otras áreas.

La intervención extrema que ejecutó el Senasa

La última vez que el organismo actuó frente a esta amenaza, el despliegue fue inmediato y bajo protocolos sanitarios estrictos. En El Soberbio, el Senasa, junto a autoridades locales, logró recolectar y destruir más de 80 ejemplares en la zona afectada. El procedimiento no se limitó a la remoción física de los caracoles, sino que además incluyó tareas de concientización comunitaria para advertir a la población sobre los riesgos y evitar su dispersión hacia nuevos territorios.

Ese antecedente dejó dos certezas centrales: por un lado, la capacidad de respuesta rápida de los organismos; por el otro, la facilidad con la que la especie puede instalarse en nuevos ambientes si no se detecta a tiempo.

Por qué es tan peligroso

La gravedad de la alerta no responde únicamente a su condición de especie exótica invasora. El caracol gigante africano representa un riesgo sanitario significativo, ya que puede transmitir parásitos perjudiciales para humanos y animales, además de consolidarse como una de las plagas agrícolas más importantes a nivel mundial.

Su impacto combina tres dimensiones críticas:

Sanitaria: por la posibilidad de transmisión de parásitos a través de la baba

por la posibilidad de transmisión de parásitos a través de la baba Ambiental: porque desplaza especies nativas y altera ecosistemas

porque desplaza especies nativas y altera ecosistemas Productiva: debido a los daños severos que puede provocar en cultivos y jardines

La peligrosidad se incrementa por su alta capacidad reproductiva, que facilita explosiones poblacionales en poco tiempo y dificulta el control una vez que la especie se asienta en un ambiente favorable.

La lección de Misiones ante el nuevo foco

El caso detectado ahora en Tucumán reabre el interrogante sobre la capacidad de control en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde las condiciones de humedad y vegetación favorecen su desarrollo.

La experiencia de Misiones en 2024 aparece hoy como una referencia operativa y preventiva: detección temprana, intervención rápida y colaboración comunitaria.

Ese esquema vuelve a colocarse en el centro de la estrategia frente a una amenaza que combina impacto ambiental, sanitario y productivo, y que exige sostener campañas permanentes de vigilancia.

Con el nuevo hallazgo ya confirmado, el foco vuelve a estar puesto en impedir que esta especie invasora avance y transforme un caso puntual en una plaga de escala regional.