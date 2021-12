Al "Changuito" Ceballos lo siguen desde Europa

Sin dudas una de las grandes apariciones de Boca más que todo en el cierre del año fue el santiagueño Ezequiel Zeballos que su gran habilidad hace despertar el interés de equipos de Europa.

Si bien recién todavía está dando su primeros pasos en Primera, lo que tanto se habla desde hace tiempo en los pasillos de Brandsen 805 sobre él se ve a la legua: categoría le sobra. "Es distinto", dijo alguna vez Juan Román Riquelme. Y claro, a sus 19 años y ya demostrando esa velocidad y desfachatez para encarar, rápidamente se sitúa en la mira de algunos equipos del Viejo Continente. En su momento, el PSV había preguntado por él y ahora quien parece seguirlo de cerca es el Sevilla.

Según consignan desde Europa, Zeballos aparece en el radar de Monchi, el reconocido director deportivo del conjunto andaluz, para que se sume a las filas de Julen Lopetegui como una apuesta a futuro. Por el momento, no hay ofertas y tan solo vislumbra como un jugador que interesa, pero en el Xeneize ya empiezan a sufrir.

Desde el entorno del Changuito aseguraron que no hubo contactos, aunque no descartan que haya habido algún sondeo a Boca para adentrarse en su situación, de acuerdo a lo manifestado por Olé. Mientras tanto, lo cierto es que no hay propuestas formales y el extremo, que disfruta de sus días libres en Natal, al noreste de Brasil, se prepara para comenzar la pretemporada en Ezeiza (entre el 3 y el 5 de enero) con el objetivo de consolidarse durante el 2022.

En caso de que Sevilla se decida a ir a la carga por el santiagueño, deberá desembolsar una suma considerable de dinero: su cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares. Hace casi un año, Zeballos firmó un nuevo vínculo con Boca hasta diciembre del 2025 y desde el club le pusieron esa elevada cifra para blindarlo, porque no pretenden desprenderse de una de sus joyas en el futuro cercano.