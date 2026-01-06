Rally Dakar 2026: así fue la tercera etapa de la exigente prueba

La tercera etapa del Rally Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Al-'Ula, dejó uno de los capítulos más intensos de la competencia hasta el momento. La especial de 421 kilómetros, una de las más exigentes del recorrido, generó movimientos significativos en la clasificación general y confirmó que la carrera comienza a entrar en una fase decisiva. La jornada estuvo marcada por el quiebre de hegemonías, el dominio de nuevos protagonistas y varios golpes de escena.

Motos: Honda rompe el dominio de KTM

En la categoría motos, Honda logró un resultado clave al cortar la racha triunfal de KTM, que había dominado las etapas iniciales del Dakar 2026. El español Tosha Schareina se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 4:26:39, encabezando un contundente 1-2 para la marca japonesa junto al estadounidense Ricky Brabec.

Se trató de la primera victoria de etapa para Honda en esta edición, un resultado que no solo tuvo impacto simbólico, sino que también reconfiguró el panorama competitivo. Brabec, además de su sólido desempeño, se vio beneficiado por las bonificaciones de tiempo, lo que le permitió consolidar una actuación clave en la general.

Pese a no pelear directamente por la victoria, Daniel Sanders volvió a demostrar regularidad. El piloto de KTM aprovechó las bonificaciones y finalizó tercero en la etapa, un resultado que le permitió mantener el liderazgo de la clasificación general. Distinta fue la suerte de Edgar Canet, quien cayó del segundo al cuarto puesto del acumulado, perdiendo terreno en una jornada particularmente exigente.

El mejor representante argentino, Luciano Benavides, tuvo una actuación destacada. El piloto de KTM llegó a marcar el mejor tiempo parcial y se mantuvo en la pelea durante buena parte de la especial, aunque cedió terreno en el tramo final y terminó cuarto en la etapa. Con ese resultado, ascendió al quinto lugar de la general, manteniéndose dentro del grupo de candidatos.

La jornada fue adversa para Ignacio Cornejo, quien había comenzado liderando los primeros kilómetros, pero sufrió una caída que lo relegó al 14° puesto en la etapa y al 11° lugar en la clasificación acumulada.

El desgaste del recorrido también se reflejó en los abandonos. Tobias Ebster se lesionó una mano tras una caída temprana, mientras que Stefan Svitko debió abandonar luego de golpearse el hombro, poniendo fin a su participación en el Dakar en apenas el cuarto día de competencia.

Autos: Ford marca el ritmo y monopoliza la general

En la categoría autos, la tercera etapa fue un auténtico festival de Ford. El estadounidense Mitch Guthrie se quedó con la victoria, logró su primer triunfo en la categoría Ultimate y pasó directamente al liderazgo de la clasificación general, con 26 segundos de ventaja.

El dominio de la marca se completó con el segundo puesto del checo Martin Prokop, configurando un 1-2 en la etapa, mientras que en la general Ford ocupó del primer al quinto lugar, con Mattias Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma completando un impactante 1-2-3-4-5 antes de la llegada de la etapa maratón.

Por el contrario, Toyota atravesó una jornada complicada tras su dominio previo. Seth Quintero sufrió problemas mecánicos y el resto de los pilotos del equipo no logró sostener el ritmo esperado. Dacia tampoco pudo mantener su protagonismo: Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb perdieron más de 20 minutos y quedaron relegados en la clasificación general.

En las categorías menores, hubo buenas noticias con presencia argentina. En T3 Challenger, Puck Klaassen y Augusto Sanz se quedaron con la victoria de etapa y se mantienen como escoltas en la general. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini continúan dentro del Top 10, al igual que otros binomios nacionales. En SSV T4, González Ferioli finalizó quinto, mientras que Manuel Andújar sigue avanzando sin inconvenientes.

La jornada también dejó un nuevo récord histórico para Stéphane Peterhansel, quien se impuso en la categoría Stock y pasó a liderar la estadística histórica del Dakar en ese apartado.

Este miércoles se disputará la cuarta etapa, la primera parte del tramo maratón, con 417 kilómetros hasta un vivac mínimo y sin asistencia externa, un desafío que promete volver a sacudir el rumbo del Dakar 2026.