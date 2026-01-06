Messi íntimo: habló de su paso por la terapia, se definió como "raro" y de los límites de Antonela

Lejos del traje de figura indiscutida del fútbol mundial y del rol de capitán de la Selección argentina, Lionel Messi se permitió mostrar su costado más íntimo y humano en una entrevista exclusiva con el canal de streaming Luzu TV, donde habló sin filtros sobre su vida personal, sus emociones, su familia y hasta sus manías cotidianas.

En una charla relajada con Nicolás Occhiatto y Diego Leuco, el rosarino dejó de lado la solemnidad habitual y sorprendió con definiciones poco frecuentes en su discurso público. "Soy un raro de mierda", se definió entre risas, una frase que generó complicidad inmediata en el estudio y abrió la puerta a un relato más profundo sobre su personalidad fuera de las canchas.

Messi explicó que se considera una persona muy estructurada, amante del orden y de la rutina, y reconoció que los cambios o el desorden lo afectan más de lo que muchos imaginan. "Me gusta que las cosas estén en su lugar. Cuando algo está fuera de lugar me enojo y no me gusta", confesó, dejando entrever un rasgo de su carácter que suele permanecer oculto detrás de su imagen de bajo perfil.

En ese marco, el capitán argentino habló también de su experiencia con la terapia psicológica, un tema poco habitual en sus declaraciones públicas. Contó que durante su etapa en Barcelona recurrió a ese espacio de acompañamiento profesional, algo que lo ayudó en un momento clave de su vida. "En Barcelona hice terapia, ya no", señaló, y agregó que durante mucho tiempo tuvo la costumbre de "guardar los problemas para adentro", aunque admitió que con el paso de los años fue cambiando esa forma de enfrentar las dificultades.

Al referirse a los vínculos más cercanos, Messi destacó el rol central de su familia. Explicó que, en lo cotidiano, se apoya especialmente en Antonela Roccuzzo, mientras que en lo deportivo mantiene un diálogo permanente con su padre, Jorge Messi. "En el día a día me abro con ella, pero en lo deportivo hablo mucho con mi papá. Él estuvo siempre al lado mío", reflexionó, marcando con claridad la diferencia entre ambos ámbitos.

Sobre su relación con Antonela, el astro aseguró que, aunque no es una persona excesivamente demostrativa, tiene un costado romántico que se expresa en los pequeños gestos. "Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico. Me gustan los detalles, dejar algún regalito. Me cuesta expresar, pero con las personas que quiero de verdad me gusta que estén bien", afirmó.

También hubo lugar para una postal doméstica que despertó sonrisas: Messi contó que pasa gran parte del día jugando a la pelota con sus hijos, aunque reconoció que hay límites claros impuestos por su esposa. "Adentro de casa no nos deja, mucho quilombo no se puede hacer", relató entre risas, mostrando una faceta familiar y cotidiana que contrasta con la imagen del ídolo global.

Por último, el campeón del mundo se refirió a un aspecto que empieza a cobrar mayor protagonismo en su vida: el costado empresarial. Explicó que durante la mayor parte de su carrera solo pensó en el fútbol, pero que de a poco comenzó a interesarse por los negocios y la gestión, algo que imagina como una actividad central cuando llegue el momento del retiro. "Me gusta el costado empresarial, intento aprender porque es algo nuevo para mí. Me rodeo de gente preparada y de mucha confianza, la misma que trabaja conmigo desde chico", concluyó.

Una entrevista que mostró a Messi lejos del mito, más humano que nunca, y que permitió conocer al hombre detrás del mejor futbolista del mundo.