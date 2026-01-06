Argentina hizo historia en la United Cup y avanzó por primera vez a los cuartos de final

La selección argentina de tenis logró un hito histórico en la madrugada del martes al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la United Cup, el certamen internacional mixto que se disputa en Australia desde 2023. El pasaje a la siguiente instancia se concretó tras una combinación favorable de resultados que coronó una actuación memorable del equipo nacional en la fase de grupos.

El conjunto albiceleste, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, avanzó como mejor segundo de la sede Perth dejó atrás las frustraciones de ediciones anteriores, en las que no había logrado superar la primera ronda.

Argentina llegó a esta instancia luego de una sólida participación en su grupo, que incluyó un contundente triunfo por 3-0 frente a España y una ajustada derrota por 2-1 ante Estados Unidos, uno de los candidatos al título. Con esos resultados, el equipo cerró la fase inicial con un balance global de 4 partidos ganados y 2 perdidos, números que lo mantuvieron expectante a la espera de otros cruces decisivos.

La clasificación no dependía únicamente del desempeño propio. El plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo debía aguardar el resultado del enfrentamiento entre Francia e Italia, clave para definir a los mejores segundos de las distintas sedes.

El desenlace fue tan dramático como favorable para los intereses argentinos. En un partido vibrante, el francés Arthur Rinderknech protagonizó una remontada épica ante el italiano Flavio Cobolli, imponiéndose por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, luego de salvar dos match points. Ese triunfo impidió que Italia se impusiera por 3-0, resultado que hubiera dejado sin chances a la Argentina, y terminó de sellar el histórico pase albiceleste a los cuartos de final como el mejor segundo de Perth.

De esta manera, Argentina rompió una barrera histórica en la United Cup. En las ediciones de 2023 y 2025 había finalizado tercera en su grupo, mientras que en 2024 no participó del certamen. La clasificación actual representa, por lo tanto, un antes y un después para el equipo nacional en este torneo.

Ahora, el próximo desafío será de máxima exigencia. En los cuartos de final, Argentina se medirá con Suiza, que finalizó primera en su grupo tras vencer a Italia y Francia y solo cedió un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como principales figuras al experimentado Stan Wawrinka y a la campeona olímpica Belinda Bencic.

En el resto del cuadro, Estados Unidos enfrentará a Grecia, mientras que Australia aguardará al ganador del Grupo F, en una instancia que ya reúne a los ocho mejores equipos del torneo.

Más allá de lo que ocurra en el cruce ante Suiza, la actuación argentina ya quedó marcada como histórica. El equipo no solo logró su mejor resultado desde la creación del certamen, sino que también demostró profundidad, carácter y competitividad frente a potencias del tenis mundial. Con ese envión anímico, la ilusión albiceleste continúa viva en suelo australiano.