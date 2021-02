Atento, Gallardo: Atlanta United viene por Santiago Sosa

Ya estudió en los Estados Unidos. Fue durante la pretemporada invernal de 2019: cargó los libros en su valija para no perder el ritmo de la lectura de los manuales de contabilidad. Si en tiempos de home office Santiago Sosa aprovechará este potencial viaje de trabajo para seguir a distancia su carrera de Contador Público, o si se dedicará exclusivamente al fútbol, dependerá de él. Pero deberá apurar su decisión puesto que el Atlanta United de la MLS acelera para contratarlo: el club en el cual se encuentra Gabriel Heinze como deté ya hizo una propuesta formal y todo va encaminado a un traspaso.

La venta de Sosa se cerraría a cambio de 6.000.000 de dólares limpios para River que, además, se quedaría con un porcentaje de una futura transferencia, lo que a futuro le permitirá redondear un negocio aún mayor. Los contactos continuarán para resolver los detalles pendientes aunque el semblante de quienes intervienen en las charlas es optimista: entre los directivos del Atlanta United y de Núñez quedó una buena relación que data del fichaje de Gonzalo Martínez, sellado en los últimos días de 2018.



Aun cuando la salida de Sosa le quitará una alternativa de recambio a Gallardo, la Tesorería de River gozará, al mismo tiempo, de un ingreso en billetes estadounidenses que le permitirá seguir equilibrando sus números luego de haber sufrido los daños colaterales que provocó la pandemia de coronavirus en la economía de los clubes de todo el mundo.

Por supuesto que el Muñeco sentirá la baja, incluso cuando el juvenil no era una fija entre los titulares. Este Santiago no es el mismo que, siendo parte de la Selección Sub 20 de Fernando Batista, estuvo cerca de ser contratado por el Everton inglés a cambio de ? 15.000.000 a mediados de 2019, traspaso frustrado por cuestiones relacionadas a los permisos laborales que exige la Premier League. Creció, Sosa. Maduró. Y gracias a su inteligencia y a su capacidad receptiva había logrado amoldarse a diferentes puestos en el segundo semestre de 2020 (jugó de interior y también de central), período para el cual se preparó durante el ASPO, potenciando sus valencias físicas en pos de ganarse una plaza en el equipo.

Sosa llegará a una Major League Soccer apetecible a nivel salarial y que se ha ido jerarquizando con el correr de las temporadas con contrataciones de futbolistas con proyección, convirtiéndose incluso en una vidriera para los clubes europeos. Un caso testigo fue el del paraguayo Miguel Almirón, quien en enero de 2019 fue vendido en £20.000.000 al Newcastle luego de ser figura en el equipo campeón de la MLS bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. Algo similar ocurrió con Alphonso Davies, transferido del Vancouver Whitecaps FC al Bayern Münich en 10 millones de euros.

Con el volante de 21 años, Gabriel Heinze podrá comenzar a construir al nuevo Atlanta United con la tranquilidad de haber fichado a un futbolista de las características que le había solicitado a Carlos Bocanegra, el Director Deportivo del club yanqui. Luego de infructuosos esfuerzos por contratar a Pol Fernández (fue ofrecido, pero él eligió seguir en México) y de las dilatadas charlas que se establecieron por Agustín Almendra (Boca), será Sosa el número 5 que el Gringo buscaba para relevar a Eric Remedi, quien no se encuentra en sus planes para la próxima temporada y ya fue tanteado por Independiente y San Lorenzo. Santiago tendrá competencia en el puesto en los Estados Unidos: Franco Ibarra, de Argentinos, también próximo a cerrar su transferencia al Atlanta (se encuentra tramitando su visa). Y será compañero de Ezequiel Barco, Franco Escobar, Fernando Meza y Marcelino Moreno.

La contratación de Sosa podría hacerse efectiva y registrarse dentro de apenas una semana: el 10 de febrero reabrirá el registro de la vigente ventana de transferencias internacionales para los EE.UU. y recién allí el contrato del jugador podrá ser presentado a la MLS. Aunque el éxodo es inminente. Será, si todo sigue su curso, un indefectible good-bye, Santi. (Fuente Olé)