Boca le gana a la Universidad Católica en su estreno por la Copa Libertadores

Boca derrota por 1 a 0 a la Universidad Católica de Chile al término del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en el Claro Arena, por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El único gol de la primera mitad fue convertido por el mediocampista Leandro Paredes, con un buen tiro cruzado desde el borde derecho del área a los 15 minutos.

Este partido marca el inicio de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007. Luego de aquella temporada, el "Xeneize" alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Formaciones:

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri, Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.