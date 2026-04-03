Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: ¿Catamarca está afectada?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes que alcanzan a distintas regiones de la Argentina y advirtió sobre condiciones meteorológicas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Dentro del mapa de provincias alcanzadas por el aviso por tormentas figura Catamarca , junto con Buenos Aires —incluida CABA—, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. La inclusión de la provincia en esta nómina confirma que el territorio catamarqueño se encuentra bajo seguimiento por parte del organismo nacional ante la posibilidad de fenómenos de intensidad.

La advertencia de nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos con potencial para generar inconvenientes, especialmente por la combinación de precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían afectar de manera puntual el normal desarrollo de actividades.

Qué se espera para Catamarca y las zonas bajo alerta

De acuerdo con el detalle brindado por el SMN, en las áreas alcanzadas por la alerta se prevén:

Tormentas de variada intensidad

Actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas de hasta 80 km/h

Precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros

Valores que pueden ser superados en forma puntual

La previsión de actividad eléctrica y ocasional granizo suma un componente de riesgo adicional al escenario, mientras que las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora podrían generar complicaciones temporarias, especialmente en zonas expuestas.

En paralelo, los valores de precipitación acumulada previstos entre 30 y 60 milímetros reflejan un evento con potencial de fuerte impacto local, sobre todo en sectores donde esos registros puedan ser superados de manera puntual, tal como advirtió el organismo.

Alerta por vientos fuertes en el sur del país

Además de la advertencia por tormentas que incluye a Catamarca, el SMN emitió una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes para sectores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En estas provincias del sur argentino, el organismo prevé velocidades sostenidas entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. La magnitud de estas ubica al viento como el fenómeno predominante en esas regiones, con capacidad de generar dificultades momentáneas y posibles alteraciones en actividades habituales.

Catamarca, dentro del área de riesgo por tormentas

La pregunta central sobre si Catamarca está afectada encuentra una respuesta directa en el parte oficial: sí, la provincia forma parte de las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas. El escenario descrito por el Servicio Meteorológico Nacional contempla una combinación de lluvias acumuladas, descargas eléctricas, granizo ocasional y ráfagas intensas, elementos que configuran un panorama de atención para las próximas horas.

El organismo nacional especifica que la alerta impactará este viernes en Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, puna de Tinogasta y puna de Santa María. En esta área las tormentas serán de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

En el caso del sábado, el SMN, informa que la zona afectada será Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.



En esta área las tormentas van a ser de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

