Conmoción en Catamarca: murió un jugador tras descompensarse en pleno partido de la Liga de Veteranos

Una tragedia generó profunda conmoción este sábado en el fútbol amateur de Catamarca, luego de que un jugador falleciera tras descompensarse durante un partido de la Liga de Veteranos.

El episodio ocurrió en la cancha de El Liberal, donde el equipo local disputaba un encuentro frente a General Paz. En medio del partido, uno de los futbolistas se desplomó tras sufrir una descompensación.

De inmediato, los presentes comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que lo trasladó en clave roja al Hospital San Juan Bautista.

Según se informó, el hombre ingresó al nosocomio con escasos signos vitales y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció a causa de un infarto masivo.

La víctima fue identificada como Pedro Alcántaro Cruz, de 65 años, suboficial principal retirado de la Policía de la Provincia.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Décima bajo las órdenes de la Fiscalía. La noticia generó conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la institución policial por la muerte del ex efectivo.