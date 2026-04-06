Confirman la detención de Santino Vera por la brutal agresión a "El Topo"

En una audiencia clave desarrollada este lunes, la Justicia resolvió confirmar la detención de Santino Vera, el joven acusado por la violenta agresión contra Alberto "El Topo" Centeno, en una causa que se tramita bajo la figura de homicidio en grado de tentativa.

La decisión judicial implica que el imputado continuará privado de la libertad mientras el expediente avanza en la etapa investigativa, luego de que el juez de Control de Garantías hiciera lugar al planteo formulado por la fiscalía durante la audiencia de Control de Detención.

La audiencia de control de detención

El eje de la audiencia estuvo centrado en definir si correspondía mantener o no la medida restrictiva de la libertad impuesta sobre Vera. Finalmente, el magistrado resolvió confirmar la detención por el grado de sospecha existente, al considerar atendibles los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, que solicitó la continuidad del encierro preventivo.

Según se expuso en la audiencia, la fiscalía sostuvo la existencia de riesgo de fuga, posible entorpecimiento de la investigación, la gravedad del hecho imputado y las lesiones de consideración sufridas por la víctima.

Estos elementos fueron valorados por el juez al momento de resolver la situación procesal del acusado. Por su parte, la defensa intentó mejorar la situación procesal de Vera, aunque el planteo no prosperó.

Imputado por homicidio en grado de tentativa

La causa tiene una calificación penal de máxima gravedad dentro de esta etapa preliminar. Santino Vera se encuentra formalmente imputado por homicidio en grado de tentativa, figura que responde a la magnitud del episodio investigado y a las consecuencias que el ataque provocó sobre Centeno.

La víctima, Alberto "El Topo" Centeno, sufrió lesiones de consideración, dato que resultó determinante para sostener la imputación y la necesidad de preservar la investigación.

La versión de Santino Vera

Durante la audiencia, el acusado decidió brindar su declaración y expuso su relato sobre cómo se habría desencadenado el episodio. Según manifestó, el conflicto comenzó luego de una discusión con Centeno, a quien identificó como la persona que le habría dicho "cosas" sobre su familia.

En su relato, Vera sostuvo que en medio del altercado el otro involucrado intentó agredirlo con un machete, situación que, según afirmó, derivó en la escalada de violencia. Su versión fue detallada con referencias directas al momento del enfrentamiento. Allí indicó que discutieron, que tomó el machete, que recibió un raspón y que luego corrió mientras la otra persona también lo hacía.

También expresó que en un momento tomó una piedra, elemento que quedó en el centro del episodio investigado.

Los movimientos previos al hecho

Dentro de su exposición, Vera también hizo mención a los movimientos previos al ataque. Según su declaración, antes del hecho había ido a comprar un cono de papa y luego se dirigió a la zona de los Centeno para comprar estupefacientes.

En otro tramo de su versión señaló:

Que se fue a comprar pastillas

Que regresó bajo los efectos de esas sustancias

Que la discusión volvió a producirse

Que fue allí cuando tomó una piedra y se generó "el inconveniente"

El propio acusado resumió ese tramo indicando que se encontraba "empastillado", una referencia incluida en su declaración ante la Justicia.