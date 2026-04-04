Cambio de tiempo: alerta por tormentas y baja de temperatura en Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas que alcanza a una amplia porción del territorio de Catamarca, incluyendo los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. La advertencia da cuenta de un escenario climático dinámico, con fenómenos que podrían presentarse con intensidad variable, pero con potencial de impacto significativo en lapsos breves.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían adquirir características fuertes. Este tipo de eventos, si bien habituales en determinadas épocas del año, adquieren relevancia cuando combinan múltiples factores de riesgo en simultáneo.

Entre los fenómenos asociados se destacan:

Lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo

Granizo ocasional

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h

En términos cuantitativos, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, lo que podría generar complicaciones puntuales dependiendo de la intensidad y concentración de las lluvias.

Impacto territorial y características del fenómeno

El alcance geográfico del alerta no es menor. Abarca tanto zonas urbanas como áreas serranas, lo que implica una diversidad de escenarios donde los efectos pueden variar. Mientras que en sectores urbanos las lluvias intensas podrían generar anegamientos temporales, en zonas elevadas o rurales el riesgo puede vincularse a caminos intransitables o crecidas repentinas.

La combinación de ráfagas superiores a los 60 km/h y la posibilidad de granizo ocasional agrega un componente adicional de alerta, especialmente para actividades al aire libre, infraestructura liviana y producción agrícola.

Pronóstico detallado para la Capital

El SMN también difundió el pronóstico específico para la ciudad Capital, anticipando una secuencia de días marcados por la inestabilidad y un progresivo descenso térmico.

Sábado 4 de marzo: jornada de tormentas intensas

El sábado se presenta como el día más comprometido en términos meteorológicos. Se esperan:

Tormentas durante la mañana

Tormentas fuertes hacia la tarde y la noche

Temperatura mínima de 21°C y máxima de 27°C

Vientos del sureste, rotando hacia el noreste

La evolución del viento indica un cambio en la circulación atmosférica que podría incidir en la intensidad y desplazamiento de los sistemas de tormenta a lo largo del día.

Domingo 5 de marzo: persistencia de lluvias y descenso térmico

Para el domingo, las condiciones no mejoran sustancialmente, aunque se prevé una menor intensidad en los fenómenos:

Lluvias aisladas durante toda la jornada

Temperatura mínima de 16°C y máxima de 20°C

Vientos del este, rotando al noroeste

El descenso de temperatura marca una transición hacia un ambiente más fresco, acompañado por precipitaciones intermitentes que podrían extender la sensación de inestabilidad.

Lunes 5 de marzo: continuidad de la inestabilidad

El inicio de la semana mantiene el patrón de tiempo inestable:

Chaparrones durante toda la jornada

Temperatura mínima de 14°C y máxima de 21°C

Vientos del sur, rotando al oeste

Este cambio en la dirección del viento refuerza la tendencia al descenso térmico y sugiere el ingreso de una masa de aire más fría, consolidando el cambio en las condiciones climáticas.