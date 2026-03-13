Campeonato Argentino de Ruta de Menores en Catamarca: chequeá todos los cortes

La Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales, informó a la comunidad que se diagramó un dispositivo de seguridad especial con motivo de la realización del "Campeonato Argentino de Ruta de Menores", que se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 del corriente mes.

Se trata de un evento deportivo de carácter nacional que reunirá a deportistas, equipos técnicos, organizadores y público en general provenientes de distintas provincias del país. La competencia tendrá lugar en circuitos que atravesarán diferentes sectores de los departamentos Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capital, lo que implicará una serie de medidas logísticas y de seguridad destinadas a garantizar el desarrollo de las pruebas.

Según se informó oficialmente, el operativo contempla acciones operativas, preventivas y de control, orientadas a cumplir distintos objetivos clave:

Garantizar el normal desarrollo de la competencia deportiva.

Preservar la seguridad de los competidores, organizadores y espectadores.

Regular el tránsito vehicular en los sectores afectados por los circuitos de carrera.

El dispositivo policial abarcará controles, cortes de tránsito y presencia operativa en distintos puntos estratégicos, en función del cronograma de actividades deportivas programadas para cada jornada.

Viernes 13: etapa sobre Ruta Provincial N°1

La primera jornada del campeonato estará dedicada a la modalidad "Contrarreloj Individual", que se desarrollará sobre la Ruta Provincial N°1.

El punto de inicio de la prueba estará ubicado en las inmediaciones de la dársena de ingreso a la localidad de Polcos, en el departamento Valle Viejo, mientras que el recorrido se extenderá en sentido Norte hasta el acceso a la localidad de Collagasta, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La etapa constará de tres tiempos y comenzará con una distancia inicial de 18 kilómetros.

Cronograma del viernes 13

Concentración: 08:00

Lugar: Ruta Provincial N°1, altura semáforos del ingreso a Polcos y arco de ingreso al departamento Fray Mamerto Esquiú.

Competencias

09:00: Varones Junior (2008-2009) - 18 km

11:00: Damas Junior (2008-2009) - 10 km (paso controlado)

14:00: Varones (2010) - 10 km (paso controlado)

16:00: Damas (2010) - 5 km (paso controlado)

La coronación de los ganadores está prevista para las 17:30.

Durante esta jornada se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la Ruta Provincial N°1, entre ellos:

RP N°1 en la dársena de ingreso a Polcos, con habilitación parcial del tránsito.

RP N°1 y calle pública sin nombre pasando el complejo "Nino".

RP N°1 y calle pública sin nombre lado Este de la rotonda "Monumento al Ciclista".

RP N°1 y calle ingreso hacia Banda de Varela, lado Oeste de la rotonda.

RP N°1 y calle pública sin nombre antes de llegar a calle C. Flores.

RP N°1 y calle C. Flores.

Cruce de calle C. Flores y calle pública sin nombre, inmediaciones del Centro Educativo ADAPTA.

RP N°1 y RP N°41.

RP N°1 y calle pública sin nombre ingreso a Campanas del Rosario.

RP N°41 y Av. La Callecita.

Sábado 14: pruebas en inmediaciones del Estadio Bicentenario

La segunda jornada se disputará bajo la modalidad "Pruebas en Línea (Pelotón)", con circuitos ubicados en avenidas y caminos de las inmediaciones del Estadio Bicentenario y la Quebrada de Moreira.

Cronograma del sábado 14

Concentración: 08:30

Lugar: Estadio Bicentenario

Competencias

09:30: Damas (2012 / 2013 / 2014) - 19,2 km (3 giros)

10:30: Varones (2013 / 2014) - 19,2 km (3 giros)

11:30: Varones (2012) - 38,4 km (6 giros)

14:00:

Varones (2011) - 44,8 km (7 giros)

Damas (2010 / 2011) - 51,2 km (8 giros)

La coronación se realizará a las 16:00, mientras que el cierre de la jornada está previsto para las 16:30.

Durante esta jornada habrá cortes de tránsito en puntos como:

Rotonda de Av. Ricardo Balbín y Camino Cuesta Quebrada de Moreira.

Av. Padre Santiago Sonsini y Av. Fiesta del Poncho.

Av. Padre Santiago Sonzini y Av. Autonomía de Catamarca.

Av. Recalde y Av. Autonomía de Catamarca.

Av. Recalde y calle Waldino Correa.

Av. Recalde y calle Padre Sanz (ambas calzadas).

Calle Padre Zanello y Padre Atilano.

Av. Padre Sonzini y calle Padre Magazian.

Domingo 15: jornada final y cierre del campeonato

La tercera y última jornada volverá a desarrollarse bajo la modalidad "Pruebas en Línea (Pelotón)", con un circuito más amplio que incluirá sectores de Estadio Bicentenario, Quebrada de Moreira, Avenida Presidente Castillo y Ruta Provincial N°1.

Cronograma del domingo 15

Concentración: 07:30

Competencias

10:00: Damas Junior (2008 / 2009) - 73,3 km

12:30: Varones (2010) - 73,3 km

15:00: Varones Junior (2008 / 2009) - 103,4 km

La coronación final se realizará a las 15:30, momento que marcará el cierre del evento deportivo.

Durante esta jornada se implementará un extenso esquema de cortes y pasos controlados en diferentes arterias del Valle Central, entre ellas:

Calle Padre Atilano en intersecciones con María Varela de V., Padre Dagostino, Av. Los Misioneros, Padre Magazian, Padre Sanz y Padre Zanello (permanente).

Calle José Ramón Luna y Prof. Germán Pérez.

Av. Fiesta del Poncho y Av. Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo.

Av. Belgrano y calle 9 de Julio.

Av. Arroyo Fariñango y Av. Alem.

Av. Alem y Napoleón Castro Robin.

Napoleón Castro Robin y Luis Caravatti.

Av. Presidente Castillo en distintos puntos como Navarro, Dr. Herrera, Carlos de la Vega, Padre Sanz, pasaje Roberto Lucero, Villacorta y Cornelio Saavedra.

Rotonda Av. Presidente Castillo, inmediaciones del Monumento Felipe Varela.

Av. Coronel Felipe Varela en intersecciones con Nicolás Cuello, Alberto Pineta y Laureano Brizuela.

Ingreso a Banda de Varela y sectores cercanos a Muana Disco.

RP N°1 y calle Arias, entre otros puntos.

Recomendación

Ante la magnitud del operativo, desde la Policía solicitaron a la comunidad evitar circular por los sectores mencionados durante el desarrollo de las competencias.

Además, se pidió respetar las indicaciones del personal policial que participará en el dispositivo de seguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los competidores, organizadores y espectadores, así como el ordenamiento del tránsito vehicular en los sectores involucrados durante los tres días de competencia.