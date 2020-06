Chumbita: Quiero retirarme peleando ante toda mi gente

El boxeador profesional, Carlos "Caballero Azul" Chumbita, había anunciado su retiro hace unos días del boxeo y ahora confirmó que quiere hacerlo de una forma especial.

En diálogo con RING CATAMARCA, Chumbita se refirió a su futuro y sigue pensando en el retiro. "Estaba pensando en mi retiro dentro del boxeo y quiero despedirme bien ante mi público".

Sobre cómo lleva la cuarentena: "Me hizo pensar mucho en mi futuro, pude estar más tiempo con mi familia. Me quedé en casa, no quedó otra, solo salgo a trabajar".

Continuó: "La gente de Catamarca siempre me apoyó y por eso quiero retirarme peleando". Y agregó: "Después de mi retiro quiero poner un gimnasio y enseñar el boxeo. Lo que aprendí en mi carrera voy a intentar transmitirlo y también brindar contención a chicos de la calle".

El boxeador afirmó que está bien en su peso, que también aprovechó la cuarentena para entrenar y que si tiene que combatir solo debe entrenar más fuerte para ultimar detalles.

Cerró agradeciendo: "Quiero agradecer a mi familia, a mi padre, a toda la gente de Catamarca que me apoyó. A Maxi Brumec, a Mariano Brunello, que siempre me apoyaron. Vamos a tratar de pensar en un festival para despedirme bien del boxeo".