Colapinto y Maia Reficco se vieron en Europa: ¿están reconciliados?

La vida amorosa del piloto Franco Colapinto volvió a tomar relevancia luego de que comenzaran a circular imágenes suyas junto a una mujer que, en un primer momento, fue presentada como misteriosa y que posteriormente fue identificada como Maia Reficco, la actriz que había sido su pareja durante varios meses.

La aparición de ambos nuevamente juntos alimentó las versiones sobre una posible reconciliación y volvió a poner el foco sobre una relación que había quedado rodeada de rumores durante las últimas semanas.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran a Colapinto y Reficco juntos en Ámsterdam, caminando abrazados por la calle. El registro fue presentado como una señal que permitiría dejar atrás las versiones sobre una supuesta separación ocurrida a principios de julio.

El reencuentro se habría producido después de la participación de Colapinto en una competencia en Países Bajos, situación que también fue mencionada al momento de explicar por qué la actriz se habría trasladado hasta Europa para encontrarse con él.

El supuesto impasse de julio

Antes de que aparecieran las nuevas imágenes, la relación entre Colapinto y Reficco había quedado envuelta en versiones sobre una posible crisis. La información había sido comentada por Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda, quien durante el mes pasado se refirió al supuesto distanciamiento de la pareja.

"Hace poco nos enteramos de que se habían separado, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno", había señalado Latorre al analizar la situación.

De acuerdo con lo que había trascendido en ese momento, el conflicto no necesariamente se habría originado entre Colapinto y Reficco, sino que podría haber estado relacionado con el entorno familiar del piloto. En particular, Latorre planteó una versión según la cual el supuesto inconveniente se habría producido entre la actriz y la madre de Colapinto.

La versión sobre el entorno familiar

En esa misma línea, la conductora sostuvo que la familia del piloto, y específicamente su madre, tendría una determinada percepción sobre Reficco.

"A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor", explicó Latorre. La conductora introdujo así una versión que ubicaba el supuesto conflicto en el entorno de la pareja y no exclusivamente en la relación entre los dos jóvenes.

Sin embargo, se trataba de información que había circulado en el contexto de los rumores de crisis y que ahora vuelve a ser puesta en discusión a partir de las imágenes de ambos juntos en Europa.

Latorre también planteó una interpretación vinculada con la actividad profesional de Colapinto y el momento que atraviesan los deportistas cuando comienzan a consolidar sus carreras. "Entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol: la novia molesta porque se desenfoca", dedujo la conductora al referirse a cuál podría ser, según esa versión, la molestia de parte de la familia de Colapinto.

El reencuentro en Ámsterdam

La nueva fotografía presentada por Yanina Latorre modificó el escenario que se había instalado durante julio. La conductora compartió la imagen de Franco Colapinto y Maia Reficco en la pantalla de América TV, donde se los podía observar abrazados mientras caminaban por una calle de Ámsterdam.

El registro fue presentado como una señal de que la pareja habría dejado atrás el impasse y se habría reencontrado. "Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos", comentó Latorre al presentar la imagen.

La escena volvió a poner en primer plano la posibilidad de que la relación haya retomado su curso después de la supuesta crisis. La imagen reúne varios elementos que fueron destacados en la información difundida: ambos aparecen juntos, abrazados y caminando por la ciudad europea, luego de que Colapinto compitiera en Países Bajos y en medio de las versiones que habían hablado de una separación.