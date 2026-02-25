Con la doble "ley del ex", Central Córdoba bajó al Talleres de Tevez

Central Córdoba de Santiago del Estero cambió al entretiempo y venció este martes como local por 2-0 a Talleres de Córdoba en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

Los goles para el "Ferroviario" los convirtieron Diego Barrera, a los 17 minutos, y Michael Santos, delantero con pasado en la "T", a los 28', ambos en el complemento.

Con este resultado, el elenco albinegro sumó su segunda victoria en el campeonato, alcanzó la duodécima posición del grupo A y ahora deberá visitar a Independiente el próximo sábado desde las 20:00.

Por su parte, el elenco visitante no pudo ascender a los puestos altos de la clasificación previo a recibir a San Lorenzo el mismo día, pero a partir de las 22:15.

Con un planteo táctico con cinco defensores, los locales supieron defenderse de la "T" y cortaron todos los caminos de ataque del conjunto comandado por Carlos Tévez, pero no generaron demasiadas ocasiones de peligro.

No contento con ello, al comienzo del segundo tiempo, el entrenador Lucas Pusineri movió el tablero en el "Ferroviario" y así encontró la llave para abrir el marcador, a los 17 minutos, en los pies de Diego Barrera.

Tras un centro de Horacio Tijanovich, también ingresado en la segunda parte, el delantero de 21 años recibió la pelota dentro del área, eludió a un rival y sacó un derechazo raso al primer palo que engañó al arquero Guido Herrera, quien esperaba un remate al poste lejano.

Más adelante, Michael Santos, atacante de los albinegros con pasado en el cuadro cordobés, demostró su experiencia al ganar la posición con el cuerpo luego de un pelotazo al área rival del guardameta Alan Aguerre y, de volea, mandó la pelota al fondo de la red para poner el 2-0.

Síntesis de Central Córdoba (SdE) - Talleres (Cba) por la séptima fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura 2026.

Zona A - Fecha 7.

Central Córdoba (SdE) 2 - 0 Talleres (Cba).

Estadio: Alfredo Terrera.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Luis Lobo Medina.

CCO: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Juan Pignani, Agustin Quiroga, Santiago Moyano; Alan Laprida, Matias Vera, Lucas González; Marco Iacobellis, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matias Catalan, Alex Vigo; Rick, Juan Sforza, Martín Río, Giovanni Baroni; Ulises Ortegoza; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Gol en el primer tiempo:

Goles en el segundo tiempo: 17m. Diego Barrera (C); 28m. Michael Santos (C).

Cambio en el primer tiempo:

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Diego Barrera por Agustin Quiroga (C); 14m. Matías Galarza por Ulises Ortegoza (T); 14m. Mateo Caceres por Martín Río (T); 17m. Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis (C); 17m. Juan Cardozo por Alan Laprida (C); 25m. Valentin Davila por Giovanni Baroni (T); 25m. Timoteo Chamorro por Alex Vigo (T); 28m. Tiago Cravero por Lucas González (C); 45m. Emiliano Chiavassa por Rick (T); 45m. Fernando Martínez por Matias Vera (C).