Catamarca garantiza el 82% móvil a los jubilados ante la caída de los haberes de la ANSES

El deterioro de los haberes abonados por ANSES, que comenzó en 2017, se ha profundizado de manera significativa en los últimos dos años, generando una pérdida acumulada del 24,98% en términos reales entre enero de 2023 y enero de 2026, según cifras oficiales del INDEC.

Esta caída sostenida de los ingresos previsionales a nivel nacional impacta directamente en el poder adquisitivo de los jubilados, situando a las provincias frente a un desafío mayor: mantener estándares de protección social frente a la erosión de los haberes nacionales.

En este contexto, la Provincia de Catamarca reforzó su política previsional mediante la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), que funciona como Caja Complementaria. Su rol es garantizar la diferencia necesaria para alcanzar el 82% del salario bruto del cargo en actividad, asegurando que los jubilados provinciales no pierdan poder adquisitivo frente a la caída de los haberes de ANSES.

El esfuerzo fiscal detrás del 82% móvil

El desafío no es menor. La caída del haber nacional implica que la AGAP debe cubrir el 82% móvil partiendo de una base cada vez más baja en términos reales, lo que requiere una asignación creciente de recursos provinciales año tras año.

Entre enero de 2023 y enero de 2026, la masa de beneficiarios de la AGAP creció en 1.692 personas, representando un incremento del 15,53%. Esto refleja que el complemento no solo compensa un deterioro real, sino que también se adapta a una población jubilatoria en expansión.

En numerosos casos, el complemento abonado por la Provincia supera incluso el haber percibido por ANSES, demostrando el compromiso provincial con la protección social. Este esfuerzo se realiza pese a que los aportes y contribuciones al sistema nacional ascienden al 11% y 16% respectivamente, mientras que la AGAP percibe únicamente el 3% en ambos casos, lo que evidencia la magnitud del esfuerzo fiscal local.

La dimensión económica del compromiso provincial

Durante 2025, el Complemento Previsional abonado por la Provincia de Catamarca a través de la AGAP superó los 68 mil millones de pesos ($68.164.789.337), consolidando una política previsional activa y responsable.

En el marco del Decreto 127/11, el complemento previsional bruto alcanzó más de 55 mil millones de pesos ($55.443.973.063), beneficiando a más de 12.500 jubilados de la Administración Central, organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo y 35 municipios de la provincia.

Por su parte, en el marco de la Ley 5.192, durante 2025 el complemento previsional ascendió a casi 13 mil millones de pesos ($12.720.816.274), beneficiando a más de 2.500 jubilados adicionales.

Estos números muestran no solo la magnitud del aporte económico de la Provincia, sino también la eficiencia y responsabilidad de la gestión de recursos provinciales y de la AGAP. El orden de las cuentas públicas se combina con la prioridad de proteger los ingresos de los jubilados, aun en un contexto nacional adverso.

Protección social como política de Estado

La política previsional de Catamarca no se limita a cumplir un marco legal, sino que consolida un derecho social fundamental: garantizar que los jubilados perciban un ingreso acorde al salario en actividad.

El 82% móvil, sostenido por la AGAP, es un ejemplo claro de cómo una provincia puede compensar debilidades del sistema nacional y mantener la dignidad económica de su población jubilatoria. La combinación de recursos provinciales, gestión eficiente y compromiso político refleja un modelo de protección social activo y sostenido en el tiempo.