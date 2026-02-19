Lemoine pide la expulsión de Carignano tras el "ataque a los taquígrafos"

El clima de polarización en la Cámara de Diputados de la Nación alcanzó este jueves un nuevo pico de intensidad, incluso antes de que el debate formal sobre la reforma laboral lograra dar sus primeros pasos. En un escenario de máxima fricción política, el recinto se transformó en el teatro de un enfrentamiento directo entre dos figuras que ya han protagonizado cruces resonantes en sesiones previas: Florencia Carignano, representante de Unión por la Patria, y Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza.

La controversia se desató en el marco de una protesta de los bloques opositores, quienes se abalanzaron hacia el estrado que ocupa el presidente de la Cámara, Martín Menem, con el fin de exigir modificaciones en la rutina de labor parlamentaria. Fue en medio de esa turbulencia institucional donde una acción física captada por un teléfono celular alteró definitivamente el orden de la jornada.

Mientras la bancada opositora manifestaba su descontento, la diputada Florencia Carignano —quien vestía un saco azul tipo sastre con un pin que rezaba la leyenda "Cristina Libre"— fue registrada realizando una maniobra inusual. Mientras se encontraba de pie y aplaudía los reclamos de su bloque, Carignano se aproximó a un escritorio contiguo donde opera el cuerpo de taquígrafos de la Cámara.

En ese momento, la legisladora procedió a desconectar al menos cuatro cables pertenecientes a los equipos técnicos, afectando tanto a los micrófonos como a los módems fundamentales para el registro y la transmisión de la sesión. La escena no pasó inadvertida para Lilia Lemoine, quien comenzó a filmar la secuencia de inmediato. En el registro audiovisual se escucha a la diputada libertaria increparla al grito de: "Carignano, ¿qué hacés, estás loca?". Ante la recriminación, la legisladora kirchnerista respondió con gestos ampulosos y, según los testimonios recolectados en el lugar, profirió un insulto hacia su colega.

La denuncia en redes y el pedido de sanciones

Sin aguardar a que concluyera la sesión, Lemoine trasladó el conflicto a la esfera pública a través de la red social X. En su publicación, que incluyó el video del incidente, la legisladora fue categórica: "La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión. ¡Esto es INACEPTABLE! Miren cómo se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones".

En declaraciones posteriores brindadas al diario Clarín, Lemoine profundizó sus argumentos y acusó formalmente a Carignano de haber "vandalizado los equipos" de la Cámara de Diputados. La gravedad del hecho quedó en evidencia minutos después, cuando la diputada Victoria Tolosa Paz intentó tomar la palabra y descubrió que su micrófono no funcionaba. Ante la queja, el propio Martín Menem intervino desde la presidencia para señalar la responsabilidad del bloque kirchnerista: "Hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque", sentenció el titular del cuerpo mientras el personal técnico intentaba restablecer el sistema.

El Artículo 188 y el riesgo de expulsión

El conflicto ha trascendido lo anecdótico para entrar en el terreno de las sanciones institucionales. Lemoine invocó formalmente el artículo 188 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, una normativa que faculta al cuerpo para actuar ante faltas de extrema gravedad. El esquema legal que el oficialismo podría activar se basa en los siguientes puntos:

Decisión sin discusión: El artículo 188 prevé que la Cámara decida, a indicación del presidente o por moción de cualquier diputado, si corresponde aplicar medidas disciplinarias.

El artículo 188 prevé que la Cámara decida, a indicación del presidente o por moción de cualquier diputado, si corresponde aplicar medidas disciplinarias. Vínculo constitucional: Este mecanismo remite al artículo 66 de la Constitución Nacional , que faculta a cada cámara a corregir a sus miembros e incluso expulsar a un legislador infractor por desorden de conducta.

Este mecanismo remite al , que faculta a cada cámara a corregir a sus miembros e incluso a un legislador infractor por desorden de conducta. Mayoría necesaria: Si el oficialismo decidiera avanzar en este camino, le bastaría con una mayoría simple, el mismo umbral de votos que requiere para aprobar la reforma laboral.

Lemoine advirtió que los equipos sufrieron daños que dificultaron la labor parlamentaria, calificando la conducta de Carignano como inaceptable para un miembro del Congreso. Mientras el debate por la reforma laboral intentaba retomarse, el pedido de sanción quedó latente sobre la mesa, marcando un precedente de alta tensión reglamentaria en la Cámara Baja.