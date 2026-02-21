Alerta amarilla por tormentas en la Capital: enterate dónde y cuándo podrían registrarse los fenómenos

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido una advertencia oficial tras el reporte del SMN, que estableció una alerta amarilla por tormentas para el turno noche. Este aviso se enmarca en una política de prevención que busca informar a la ciudadanía sobre fenómenos climáticos que, si bien son de carácter aislado, poseen el potencial de generar impactos en el tejido urbano.

Características del fenómeno esperado

De acuerdo a la información técnica proporcionada, el área de cobertura podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas calificadas como fuertes o localmente severas. Los especialistas detallan que estas celdas de tormenta no llegarán solas, sino que pueden manifestarse con una serie de condiciones de riesgo:

Granizo e intensa actividad eléctrica : Dos de los factores de mayor vigilancia durante la alerta.

: Dos de los factores de mayor vigilancia durante la alerta. Ráfagas de viento : Se estima que los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km/h .

: Se estima que los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta . Precipitaciones: Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, cifras que podrían ser superadas de manera local.

Alcance y recomendaciones a la población

Desde el municipio se ha realizado una aclaración importante: los impactos mencionados constituyen escenarios posibles, pero no implican una ocurrencia necesaria en la totalidad de la ciudad. Debido a la naturaleza aislada de las tormentas, es factible que se presenten de manera intensa en algunos sectores mientras que otros no registren actividad.

El objetivo primordial de la emisión de esta alerta es la prevención. Las autoridades subrayan que, aunque en muchas ocasiones estos fenómenos no generan daños, existen casos donde una tormenta puntual sí puede ocasionarlos. Por ello, se recomienda a los vecinos tomar recaudos simples para mitigar cualquier inconveniente derivado de la actividad eléctrica o las ráfagas de viento previstas para las próximas horas.