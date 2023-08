Con un gol de Messi, el Inter Miami venció por 2-0 a NY Red Bulls

Con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en esa competencia luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación a la final en la US Open Cup, el astro argentino Lionel Messi afrontó este sábado su primer partido con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), donde nuevamente fue protagonista con un golazo que selló el 2-0 sobre New York Red Bulls en la fecha 28.

El partido llevado a cabo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, contó con los goles de Diego Gómez, a los 37 minutos de iniciado el encuentro, y de Lionel Messi, a los 89.

La previa Inter Miami vs. NY Red Bulls

Messi lleva disputados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó el título de la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville en la final.

Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de la Florida avanzó a la definición de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.

Cómo le va a Inter Miami en la MLS

En contraste, Las Garzas redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades, una menos que Colorado, el colista del Oeste.

En la MLS, Inter Miami no gana hace once partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.

El desafío del renovado Inter Miami en la liga estadounidense es buscar la clasificación para los playoffs en los doce encuentros que le restan por la instancia regular. El panorama no es nada sencillo, pues para conseguirlo de modo directo debe ingresar entre los siete primeros de la Conferencia o bien quedar octavo o noveno para jugar una llave reclasificatoria.

Actualmente se ubica en la 15° posición con 18 unidades, a 20 de la zona clasificatoria que cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechajes ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact. La misión supone la necesidad de una racha victoriosa sin pausa hasta el final.

Nueva York Red Bull vs Inter Miami: probables formaciones

Nueva York Red Bull: Carlos; Cameron Harper, Andrés Reyes, Sean Nealis, John Tolkin; Omir Fernández, Daniel Edelman, Dru Yearwood; Luquinhas, Elias Manoel y Dante Vanzeir. DT: Troy Lesesne.

Carlos; Cameron Harper, Andrés Reyes, Sean Nealis, John Tolkin; Omir Fernández, Daniel Edelman, Dru Yearwood; Luquinhas, Elias Manoel y Dante Vanzeir. Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Lo que le queda al Inter Miami en la MLS

Nashville (L)

Los Ángeles FC (V)

Kansas City (L)

Atlanta United (V)

Toronto (L)

Orlando (V)

New York City (L)

Chicago Fire (V)

Cincinnati (L)

Charlotte (L)

Charlotte (V)

En medio de ese calendario, los dirigidos por Martino buscarán una nueva consagración en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, que se disputará el 26 de septiembre en Fort Lauderdale.