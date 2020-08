Copa Libertadores: la Conmebol advierte que no puede "estirar" más la fecha de reinicio

La Conmebol no puede "estirar" más la fecha de reinicio de la Copa Libertadores de América fijada para el 17 de septiempre para los equipos argentinos, advirtió el secretario general, Gonzalo Belloso.



"Es la fecha que pudimos estirar lo máximo posible", aseguró el argentino Belloso, secretario general y director de desarrollo de la Conmebol.



"Intetaremos cumplir esa fecha porque ya no se puede cambiar para otra semana", agregó el dirigente en una entrevista en Instagram con la periodista de ESPN, Alina Moine.



Belloso explicó que la fecha del 15 de septiembre se pactó "70 días antes del primer partido" en conjunto con las diez federaciones que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol.



"No son fechas aventuradas. Desde mayo estamos trabajando con las diez federaciones con el calendario", detalló.



El exdelantero también contó que Argentina ya tiene sus clasificados para la edición 2021 de la Copa Libertadores pero que hay muchos países que todavía no y necesitan terminar sus torneos antes de fin de año.



Por este motivo, la Conmebol fijó el 15 de septiembre para el reinicio de la Copa Libertadores y estiró hasta el 17 la fecha para los representantes argentinos: River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre.