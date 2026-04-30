De 2,8 a 25 salarios: cuánto vale acompañar a la Selección argentina en el Mundial

Sentarse el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, para presenciar el debut de la Selección argentina frente a Argelia, y luego asistir a los partidos del 22 de junio ante Austria y del 27 contra Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, implica una inversión significativa que redefine el acceso al espectáculo deportivo global.

El costo total estimado para seguir a la "Albiceleste" durante la fase de grupos asciende a US$ 7.850, según un informe elaborado por la consultora Focus Market para el blog "Hablemos de Plata" de Naranja X, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El paquete contempla todos los componentes esenciales del viaje:

Entradas: promedio de US$ 840 por tres tickets

promedio de US$ 840 por tres tickets Hospedaje: US$ 4.100 por 10 noches con desayuno, con precios impactados por la alta demanda

US$ 4.100 por 10 noches con desayuno, con precios impactados por la alta demanda Alimentación y gastos varios: US$ 1.610

US$ 1.610 Traslados y vuelos internos: entre US$ 1.300 y US$ 1.450

Este esquema refleja una estructura de costos donde el alojamiento se posiciona como el principal gasto, seguido por la logística interna y los consumos diarios.

Para quienes buscan una experiencia superior, el presupuesto puede escalar por encima de los US$ 12.000, consolidando una tendencia hacia opciones premium dentro del turismo deportivo.

Quién puede pagar el sueño

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la desigualdad en el esfuerzo económico requerido para asistir al Mundial, dependiendo del país de origen de los hinchas. Mientras que el costo absoluto puede ser similar, su impacto varía de manera drástica según los ingresos promedio de cada nación:

Austria: 2,8 salarios promedio

2,8 salarios promedio Argentina: 10 salarios netos

10 salarios netos Argelia: más de 25 meses de sueldo completo

Este contraste evidencia que el mismo viaje puede representar desde un gasto significativo pero alcanzable hasta un esfuerzo equivalente a más de dos años de ingresos.

"El costo total de asistir a la fase de grupos —incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos— se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso", analizó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según el especialista, mientras que para un austríaco el viaje puede equivaler a uno o dos salarios, para un argentino implica varios meses de ingresos, y para un jordano o un argelino puede representar años de ahorro.

Un espectáculo cada vez menos masivo

El informe advierte sobre una transformación estructural en el perfil del público que accede a los mundiales. La combinación de costos elevados y diferencias en el poder adquisitivo genera un fenómeno de segmentación económica del espectáculo.

"En consecuencia, la Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales", sostuvo Di Pace. Este proceso marca un punto de inflexión: el Mundial, históricamente concebido como un evento popular y transversal, comienza a configurarse como un bien de consumo asociado a altos niveles de ingreso.

Entradas en alza: una curva que no se detiene

El encarecimiento del acceso no es un fenómeno reciente. El análisis retrospectivo de Focus Market revela que el precio promedio de las entradas aumentó un 1.258% en dólares desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta la edición 2026.

1994: US$ 250 promedio

US$ 250 promedio 2026: US$ 3.395 proyectado

A esto se suma el mercado de reventa, donde los valores pueden duplicarse o incluso triplicarse.

"La Copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global", explicó Di Pace, quien detalló que los tickets pueden ir desde US$ 120 en fases iniciales hasta cerca de US$ 11.000 para la final, con cifras aún mayores en circuitos secundarios. El sistema de precios dinámicos, que ajusta valores según la demanda, profundiza este fenómeno al elevar aún más las barreras de acceso.

Jugadores multimillonarios

El informe también pone el foco en la evolución del valor de mercado de las figuras del fútbol, otro indicador del crecimiento económico del deporte.

Desde los US$ 18 a 28 millones que representaba Roberto Baggio en 1994, el mercado proyecta para 2026 cifras que alcanzan entre US$ 230 y 234 millones para jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Erling Haaland.

En este contexto, Lionel Messi alcanzó su pico de cotización en 2018, con un valor estimado de US$ 212 millones, consolidándose como uno de los máximos exponentes de esta evolución.