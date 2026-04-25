Airbag ya está en Catamarca y crece la expectativa por el show en el Estadio Bicentenario

La cuenta regresiva para el recital de Airbag en Catamarca ya llegó a las ultimas horas cruciales. La banda arribó en las últimas horas al Hotel Casino Catamarca y esta noche se presentará en el Estadio Bicentenario, donde se espera una gran convocatoria.

Desde la productora Al Palo Producciones difundieron recomendaciones para garantizar una experiencia segura y organizada. Entre ellas, pidieron al público llegar con anticipación para evitar demoras, respetar la puerta de ingreso asignada según la ubicación de la entrada y cuidar los objetos personales. También recordaron la importancia de la hidratación, con puestos de agua habilitados durante toda la jornada.

La apertura de puertas será a las 18 y el show comenzará a las 21 en punto. La organización insistió en respetar las indicaciones para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Impacto económico

El Estadio Bicentenario se preparó durante días con el montaje del escenario y la técnica necesaria. Sebastián Magnasco, de Al Palo Producciones, destacó en dialogo con Tveo Noticias la hospitalidad local y el trabajo conjunto con organismos provinciales y municipales, la policía y el SAME para garantizar el operativo del evento.

El productor señaló que los hermanos Sardelli eligieron incluir Catamarca en la gira para acercarse a sus fans y facilitar el acceso con entradas a precios accesibles. También remarcó el impacto económico del recital: durante el armado trabajan entre 60 y 70 personas, cifra que ascenderá a entre 400 y 500 el día del show entre seguridad privada, control de accesos y logística.

Según explicó, el movimiento económico alcanza a hotelería, gastronomía, bares, comercios y vendedores ambulantes, impulsado además por la llegada de público de otras provincias.

Fans acampan para llegar a la valla

La previa del recital ya se vive con intensidad en las inmediaciones del estadio, donde seguidores comenzaron a acampar para asegurarse un lugar privilegiado en el campo. Entre ellos hay fans llegados desde Córdoba, Buenos Aires y La Rioja, que se organizan de manera espontánea y repiten la dinámica en cada gira.

La convivencia incluye logística compartida, rotación en carpas y emprendimientos de merchandising artesanal para financiar viajes. Con la experiencia de haber seguido a la banda en otras provincias, anticipan un recital de alta intensidad que podría extenderse cerca de tres horas.

Mientras tanto, el objetivo es claro: ingresar primero, correr hacia la valla y vivir de cerca uno de los shows más esperados del año en Catamarca.