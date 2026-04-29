Tragedia en El Pantanillo: un joven de 23 años murió en un accidente laboral

Un trágico accidente laboral ocurrido este miércoles en la zona de El Pantanillo dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años, identificado con el apellido Vergara. El hecho se produjo en el marco de su actividad en la empresa Estructuras Cat 2, donde se desempeñaba al momento del episodio.

Las primeras informaciones dan cuenta de una situación de extrema gravedad que derivó en el fallecimiento del trabajador pese a los intentos de asistencia inmediata. El caso generó conmoción en el ámbito laboral en el que se desempeñaba la víctima y activó la intervención judicial para determinar con precisión lo sucedido.

Las circunstancias del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría estado realizando tareas cuando se produjo un incidente con perfiles metálicos, los cuales se habrían precipitado sobre él. En paralelo, también se indicó que la víctima cayó desde una altura de consideración, lo que agrava el cuadro de la situación y complejiza la reconstrucción del hecho.

Los detalles exactos de la mecánica del accidente aún no fueron confirmados de manera oficial y lo que se conoce es analizado por los peritos.

Tras el accidente, compañeros de trabajo de Vergara realizaron labores de reanimación en el lugar, en un intento por asistirlo de manera inmediata. Sin embargo, pese a estas maniobras, el joven no logró recuperarse y finalmente perdió la vida.

Intervención judicial y medidas adoptadas

El caso es investigado por la Justicia, que ya tomó intervención a través del fiscal Jonathan Felsztyna. En el marco de la causa, se dispusieron las primeras medidas orientadas a avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Entre las acciones iniciales se destaca el traslado del cuerpo a la Morgue municipal, una medida que permitirá la realización de los estudios correspondientes y aportará elementos clave para la investigación.