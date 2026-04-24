Empleadas domésticas: ¿Cuánto se paga la hora de limpieza en mayo de 2026?

El esquema salarial para el personal de casas particulares no registrará modificaciones durante mayo de 2026. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que ratificó la continuidad de los valores vigentes desde marzo ante la falta de un nuevo acuerdo paritario para el segundo trimestre.

Esta decisión implica que los empleadores deberán abonar los mismos montos establecidos previamente, sin ajustes ni incrementos. La ausencia de actualización salarial impacta de manera directa en todas las categorías del sector, consolidando un escenario de estabilidad en los ingresos nominales, al menos durante este período.

Cuánto se paga por hora en tareas generales

Dentro del esquema vigente, la categoría de "Tareas Generales", que abarca funciones como limpieza, lavado y planchado, concentra uno de los mayores niveles de demanda dentro del sector. Para esta categoría, se definieron los siguientes valores por hora:

Personal con retiro : $3.348,37

: $3.348,37 Personal sin retiro: $3.599,86

Estos montos representan el piso mínimo que debe abonarse por cada hora trabajada, dependiendo de la modalidad de contratación. La diferencia entre ambas condiciones responde a la permanencia del trabajador en el lugar de empleo.

Salarios mensuales

En cuanto a los ingresos mensuales para la misma categoría, también se mantienen sin cambios respecto a marzo. Los valores establecidos son:

Con retiro : $410.773,52

: $410.773,52 Sin retiro: $455.160,14

Estos montos configuran el salario básico mensual que debe percibir el personal encuadrado en tareas generales, siempre en función de la modalidad de trabajo acordada.

Adicional por antigüedad

El esquema salarial vigente contempla además el pago de un adicional por antigüedad, que se suma al salario básico. Este concepto se calcula en base a un 1% adicional por cada año de servicio cumplido con el mismo empleador.

El cómputo de este beneficio se realiza tomando como punto de partida septiembre de 2020. De esta manera, el ingreso total del trabajador puede incrementarse progresivamente en función de la continuidad laboral. Entre los aspectos técnicos de este adicional se destacan:

Incremento del 1% por cada año trabajado

Aplicación sobre el salario básico

Cómputo desde septiembre de 2020

Este mecanismo introduce un componente de reconocimiento a la permanencia dentro del vínculo laboral.

Zona desfavorable

El esquema también contempla diferencias regionales a través del concepto de "Zona Desfavorable", aplicable a determinadas provincias del sur del país. En jurisdicciones como Río Negro y Neuquén, los salarios básicos deben incrementarse en un 30% adicional.

Este porcentaje se aplica de manera directa sobre los valores establecidos, generando una actualización automática en la liquidación de haberes para quienes se desempeñan en estas regiones.

Valores para otras categorías del sector

Además de las tareas generales, el régimen de trabajo en casas particulares incluye otras categorías, cuyos valores también fueron ratificados sin modificaciones para mayo. Los montos por hora son los siguientes:

Supervisores : $4.013,30

: $4.013,30 Personal para cuidado de personas (con retiro) : $3.599,87

: $3.599,87 Caseros: $3.599,87

Estos valores reflejan las distintas responsabilidades y funciones dentro del sector, manteniendo una estructura salarial diferenciada según el tipo de tarea desempeñada.