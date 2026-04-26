Se viene el frío: anticipan ingreso de aire polar que impactará en Catamarca

Los modelos meteorológicos anticipan un ingreso de aire polar que provocará un marcado descenso de temperatura en gran parte del país y que tendrá impacto directo en Catamarca. Según las proyecciones actuales, el cambio comenzará a percibirse entre las últimas horas de este domingo y las primeras del lunes, en el marco del avance de un sistema frontal que transporta una masa de aire significativamente más fría que la actual.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como otros modelos coinciden en señalar que el aire frío comenzará a ingresar por la región patagónica, iniciando un desplazamiento progresivo hacia el centro del país y posteriormente hacia el norte argentino. Este recorrido determinará la intensidad y el momento en que el fenómeno se hará sentir en cada región.

En el caso de Catamarca, el impacto será parte de esa evolución, con un descenso térmico que se consolidará a medida que avance la semana.

El avance del aire frío y su llegada al norte

El ingreso del aire polar no será inmediato en todo el territorio, sino que responderá a una dinámica progresiva. El domingo por la noche marcará el inicio del proceso, con las primeras señales en el sur del país. Durante el lunes, el sistema avanzará hacia el centro y comenzará a influir en el norte argentino. Se prevé que entre el lunes y el martes el fenómeno se haga sentir con mayor intensidad en esta región, generando condiciones de frío más marcado, especialmente durante las primeras horas del día.

Este comportamiento responde a la naturaleza del sistema frontal, que impulsa una masa de aire frío que reemplaza a la actual, generando un contraste térmico que se traduce en descensos abruptos de temperatura.

El pico del frío y su duración

Uno de los aspectos más relevantes del fenómeno es que no se tratará de un evento aislado de un solo día. Por el contrario, los pronósticos indican que el frío intenso podría extenderse durante varios días consecutivos.

El período de mayor intensidad está previsto entre el lunes y el miércoles, cuando se registrarán las temperaturas más bajas, particularmente durante las primeras horas de la jornada. En ese contexto, también se anticipa la posibilidad de heladas más generalizadas, lo que refuerza el carácter del ingreso de aire frío. Este escenario configura un marcado cambio de masa de aire, con condiciones que contrastan claramente con las temperaturas previas.

Impacto específico en Catamarca

En la provincia de Catamarca, el lunes será un día clave para percibir el cambio. Se espera un descenso drástico de la temperatura, con valores mínimos que rondarán los 9 a 10 grados en las zonas bajas. A pesar de que la nubosidad tenderá a disminuir y se prevé la presencia del sol durante la tarde, la temperatura máxima se mantendrá contenida, con registros que apenas alcanzarían los 20 grados en esas mismas áreas.

Para el martes y el miércoles, el panorama meteorológico estará dominado por cielos mayormente despejados en casi toda la provincia. Sin embargo, esto no implicará un alivio inmediato en las temperaturas mínimas, que continuarán siendo bajas, especialmente durante la mañana.

Evolución de las condiciones hacia mitad de semana

El martes se presentará con características similares, con un inicio de jornada frío y temperaturas mínimas nuevamente bajas. La estabilidad atmosférica, reflejada en cielos despejados, permitirá una mayor amplitud térmica a lo largo del día.

El miércoles, si bien se mantendrán las condiciones de cielo despejado, se espera que la temperatura máxima comience a mostrar una leve recuperación, marcando el inicio de una transición hacia valores más templados.

No obstante, las mañanas continuarán siendo frías, lo que mantendrá la sensación térmica baja en las primeras horas del día.

Mañanas muy frías

El rasgo más perceptible de este cambio será la diferencia térmica entre la mañana y la tarde. Durante las primeras horas del día, el frío será más intenso, con condiciones que requerirán abrigo adecuado.

En contraste, la presencia del sol durante la tarde permitirá una leve recuperación térmica, generando un alivio momentáneo. Esta amplitud entre temperaturas mínimas y máximas será una de las características predominantes durante el evento.

En términos prácticos, el fenómeno implicará jornadas en las que será necesario abrigarse en las primeras horas, mientras que hacia la tarde las condiciones permitirán una mayor comodidad térmica.