Destacada presencia catamarqueña en el inicio del Mundial de Motocross en Bariloche

Este fin de semana, la ciudad de Bariloche se convertirá en el epicentro global del deporte motor al recibir la primera fecha del Campeonato Mundial de Motocross. El evento, programado para desarrollarse del 6 al 8 de marzo, marcará el inicio oficial de la temporada del certamen internacional, convocando a una destacada selección de pilotos y equipos provenientes de diversos países.

El despliegue organizativo de los hermanos Yoma

En este contexto de alta exigencia, la representación argentina adquiere un protagonismo fundamental a través de la participación de Alfredo y Leonardo Yoma, quienes ya se encuentran en camino hacia la sede del evento para integrarse a la estructura organizativa. La labor de ambos profesionales será crucial para asegurar que la competencia se ajuste a los rigurosos estándares de seguridad y reglamentación técnica que exige la disciplina.

En el marco de esta responsabilidad, Leonardo Yoma asumirá la función de Jefe Técnico de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el máximo organismo encargado de la regulación del motociclismo a escala mundial. Por su parte, Alfredo Yoma desempeñará un rol clave al formar parte de la Dirección de Carrera del evento. De este modo, ambos especialistas catamarqueños trabajarán de manera coordinada dentro de la estructura jerárquica de la organización para garantizar el correcto desarrollo y la integridad deportiva de la competencia, reafirmando el papel del talento local en la logística y el control técnico de eventos de prestigio global.