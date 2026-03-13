Duplantis lo hizo otra vez: saltó 6,31 metros y elevó por 15ª vez su propio récord mundial

La cadena de récords de Arnand Duplantis no solo se traduce en logros individuales. También ha elevado el nivel competitivo del salto con garrocha a un estándar que hasta hace poco parecía difícil de alcanzar. En apenas dos semanas, otros cinco atletas lograron superar la barrera de los 6 metros, una marca simbólica en esta disciplina. Este fenómeno ha transformado las competencias internacionales en espectáculos cada vez más intensos y disputados.

Entre los atletas que alcanzaron registros superiores a los seis metros recientemente se destacan:

Emmanuel Karalis (Grecia), con 6,17 metros, segundo mejor registro de la historia, logrado en el campeonato nacional en Atenas.

Sondre Guttormsen (Noruega), con 6,06 metros, alcanzados en una competencia en Rouen.

Matvei Volkov, atleta ruso que actualmente compite para Bielorrusia, con 6,01 metros.

Zachery Bradford (Estados Unidos), también con 6,01 metros.

Kurtis Marschall (Australia), con 6,00 metros.

Casi todos estos atletas estuvieron presentes en la cita de Uppsala, donde Duplantis volvió a ampliar su récord mundial.

Una competencia dominada con absoluta autoridad

El nuevo récord de 6,31 metros superó en un centímetro la marca anterior que el propio Duplantis había fijado el 15 de septiembre, cuando obtuvo el título mundial en Tokio. En la competencia sueca, el campeón olímpico mostró una superioridad técnica evidente, superando cada una de las alturas con un solo intento.

Su progresión en el evento fue la siguiente:

5,65 metros

5,90 metros

6,08 metros

6,31 metros, nuevo récord mundial

En cuanto a la clasificación final, los principales resultados fueron: Sondre Guttormsen, segundo con 5,90 metros, Zachery Bradford, tercero con 5,90 metros. Sam Kendricks, también con 5,90 metros y Kurtis Marschall, igualmente con 5,90 metros.

Por su parte, el griego Emmanuel Karalis, que venía de firmar el segundo mejor salto de la historia, terminó séptimo con 5,80 metros. Para Duplantis, esta fue su segunda participación de la temporada europea de pista cubierta, después de su debut con 6,06 metros en el torneo de Clermont-Ferrand.

ATHLÉTISME : Son 15ᵉ record !

Le Suédois Armand Duplantis vient de battre son record mondial de saut à la perche, franchisant 6,31 mètres au Mondo Classic à Uppsala, chez lui en Suède. pic.twitter.com/ePcX9hmZsB \— Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 12, 2026

Un atleta moldeado desde la infancia

Nacido en Lafayette, en Estados Unidos, Duplantis compite internacionalmente para Suecia, país de su madre Johanna Duplantis, quien fue atleta de heptatlón. El deporte forma parte de su historia familiar. Su padre, Greg Duplantis, también fue un destacado saltador con garrocha en la década de 1980, con registros superiores a 5,80 metros.

Desde niño, el futuro campeón comenzó a practicar en el patio de su casa, donde el salto con garrocha se convirtió en un juego cotidiano.

Su apodo, "Mondo", surgió cuando tenía apenas cuatro años. Según relató el propio atleta, el mejor amigo de su padre —originario de Sicilia— comenzó a llamarlo así como una forma cariñosa de decir Armando. El término, que significa "mundo" en italiano, terminó convirtiéndose en una marca personal que hoy lo acompaña en su carrera deportiva.

La mente detrás del salto

Además de sus condiciones físicas —como su velocidad, capaz de permitirle correr los 100 metros en 10,37 segundos, y su notable plasticidad técnica—, Duplantis suele destacar la importancia de su fortaleza mental.

En una entrevista concedida al diario El País, el atleta reflexionó sobre el papel del miedo en el salto con garrocha. Según explicó, la diferencia entre los buenos saltadores y los más grandes radica en la capacidad de gestionar ese temor.

El atleta también habló sobre su estrategia de mejorar el récord centímetro a centímetro, un método que recuerda al utilizado décadas atrás por el legendario Sergey Bubka, quien llegó a establecer 35 récords mundiales.

Duplantis reconoció que los bonos económicos por cada récord influyen en la decisión, pero aseguró que ese no es el único motivo. Para él, cada salto récord representa un momento único que puede compartir con el público. También subrayó que esos saltos no se entrenan previamente, ya que en las prácticas suele quedarse unos 20 centímetros por debajo de las alturas récord. Según explicó, la energía del público durante la competencia es un factor determinante para alcanzar esas marcas.

Un campeón que aún no encuentra su límite

El historial deportivo de Duplantis es ya extraordinario. El atleta es doble campeón olímpico, tras ganar las medallas doradas en Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y Juegos Olímpicos de París 2024, además de acumular múltiples títulos mundiales.

Su próximo objetivo inmediato será el Campeonato Mundial de Pista Cubierta, que se celebrará en Polonia, donde buscará su cuarta corona consecutiva. Mientras tanto, el récord de 6,31 metros se suma a una lista que parece no tener techo. En cada competencia, Duplantis no solo empuja sus propios límites, sino que también obliga a toda la disciplina a evolucionar.

En ese proceso, el salto con garrocha continúa transformándose, impulsado por un atleta que, récord tras récord, sigue redefiniendo hasta dónde puede llegar el ser humano en el aire.