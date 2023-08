El video con el que AFA homenajeó a Messi en su desembarco en Inter Miami: "Dicen que en EEUU se ven extraterrestres"

“Es de otro planeta”. Así, con una banderita de Argentina y un corazón rosado como emojis, por los colores del Inter Miami, Claudio Tapia lanzó a las redes el emotivo video que la AFA creó para ilustrar el impactante desembarco de Lionel Messi, capitán de la selección albiceleste campeona del mundo en Qatar, en la MLS. Aprovechando el furor en Norteamérica por la cultura OVNI luego de la declaración en el Congreso de David Grusch, un ex militar que señaló que su país esconde “Objetos Voladores no Identificados y restos no humanos”, el clip juega con la comparación de la Pulga con seres de otro planeta.

“Dicen que en Estados Unidos se ven extraterrestres”, golpea desde el inicio el locutor a partir de las informaciones que brotaron por la mencionada audiencia en el Congreso. “Ya lo creo. La primera vez lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el minuto 93″, aguijonea la voz, en alusión al tanto decisivo en el 2-1 del Inter Miami ante Cruz Azul, en el debut del delantero por la Leagues Cup. “Y algunos lo volvieron a ver hace unas horas, metiéndose en cuartos. Con un tiro de otra galaxia, es un fenómeno sobrenatural”, completa, recordando el grito, también a balón parado, para el 4-4 contra FC Dallas, serie que luego el equipo del astro terminó resolviendo en los penales.

El video también juega con la presencia de la Pulga en el supermercado, o con el furor que provoca a cada paso en un territorio en el que el fútbol está en franco crecimiento, pero no es el deporte con más tradición. Pues bien, Messi rompe con todos los paradigmas, incluso allí.

“En Estados Unidos no paran de vender camisetas del extraterrestre. No sé, es como si nunca hubieran visto uno. ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres?”, se pregunta el locutor, apelando a que en Argentina nacieron Maradona y Messi. Y hoy cuenta con una generación campeona del Mundial, la Copa América y la Finalissima.

“Bah, con todas las cosas que nos pasan, debe ser que nuestro país es de otro planeta”, concluye la obra, con el logo de la AFA y la leyenda “amantes del fútbol argentino”. El punta, de 36 años, lleva siete goles en sus primeros cuatro partidos. Así, acompañado de otras estrellas recién llegadas como Sergio Busquets y Jordi Alba, logró que el Inter Miami, último en su Conferencia en la MLS, levantara su nivel al punto de acumular tres victorias y un empate, que lo depositaron en los cuartos de final de la Leagues Cup, el certamen que nuclea a los equipos de Norteamérica.