Finalmente, Boca podrá viajar con jugadores con positivo de COVID pero que no son contagiables

El equipo "Xeneize" debe enfrentar el jueves a Libertad de Paraguay en el país vecino. El problema que surgió es que hay jugadores que dieron positivo en un nuevo hisopado que les hicieron. A pesar del positivo, los profesionales ya cumplieron con los días de cuarentena, no presentan síntomas y no son contagiables.

Boca hizo la consulta formal y se ampara en los protocolos de alta aprobados por la OMS. Ahí se indica que una persona que dio positivo estará autorizado a viajar de un país a otro una vez que haya atravesado el período de cuarentena y ya no tenga ningún síntoma. De esta manera, los jugadores del Xeneize que reúnen esa condición no sólo estarían habilitados para volar a Asunción sino también para jugar, ya que la Conmebol dará curso a partir del ok de las autoridades paraguayas.

Así, Boca podrá viajar con todos sus jugadores a disposición ya que no son contagiables. No se sabe si viajará el entrenador Russo ya que está dentro de la edad de riesgo.