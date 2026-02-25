Gimnasia Mendoza y Independiente empataron en Mendoza por el Torneo Apertura

Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza en un partido con pocas situaciones de peligro que disputaron esta noche, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El local había comenzado en ventaja desde los seis minutos, con un gran gol desde el vértice del área del delantero Santiago Rodríguez, mientras que Independiente pudo igualar a los 42 de la primera parte, con el gol del volante Ignacio Malcorra.

Además, a los 44 minutos de la segunda parte se fue expulsado el defensor Sebastián Valdez por doble amarilla.

Con la igualdad, el "Rojo" quedó en la sexta posición de la zona A, con 10 puntos, mientras que el elenco que dirige Ariel Broggi está en el decimotercer puesto, con siete unidades en misma cantidad de partidos.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Quinteros deberá recibir a Central Córdoba, el sábado 28 de febrero a las 20:00, mientras que el conjunto mendocino visitará a Boca el mismo día, a partir de las 17:45.

La primera llegada fue del local, a los tres minutos, con un disparo lejano del volante Nicolás Linares, que salió a media altura por el poste izquierdo del arquero Rodrigo Rey, que pudo desviar.

A los seis minutos de la primera parte, un remate de media vuelta desde el vértice izquierdo del área, después de un lateral, del delantero Santiago Rodríguez pasó por encima del arquero Rodrigo Rey, de reacción tardía, y entró por el segundo palo, para el 1-0.

No hubo más llegadas de peligro hasta los 42 minutos, cuando Malcorra remató de derecha y, ante el rebote en un defensor, recuperó la pelota para disparar nuevamente, esta vez con la zurda, con un tiro bajo que entró por el poste derecho del arquero Lautaro Petruchi y puso el 1-1 final.

A los 12 minutos de la segunda etapa, el delantero Gabriel Ávalos controló con el pecho luego de un mal rechazo defensivo y definió rápidamente, aunque su zurdazo se fue alto.

El defensor Sebastián Valdez fue expulsado a los 44 minutos, por doble amonestación: la primera había sido por golpear con el brazo durante un cabezazo al delantero Valentino Simoni, mientras que la segunda fue por un agarrón contra el atacante Blas Armoa, a un costado del área.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Gimnasia de Mendoza 1 - 1 Independiente.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Felipe Viola.

Gimnasia: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini. Santiago Rodríguez; Facundo Lencioni, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 6m. Santiago Rodríguez (G); 42m. Ignacio Malcorra (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 44m. Sebastián Valdez expulsado (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Rodrigo Fernández Cedrés por Lautaro Millán (I); Luciano Cingolani por Ulises Sánchez (G), 11m. Brian Ferreyra por Valentino Simoni (G), 27m. Matías Recalde por Franco Saavedra (G) y Tomás Ortiz por Fermín Antonini (G); 35m. Maximiliano Gutiérrez por Ignacio Pussetto (I) y Blas Armoa por Santiago Rodríguez (G); 48m. Kevin Lomónaco por Matías Abaldo (I).