Ibrahimovic criticó duramente a los futbolistas de la Selección: Se portaron mal, no van a ganar nada más

El experimentado delantero sueco Zlatan Ibrahimovic criticó este miércoles el comportamiento de los jugadores del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que este grupo no ganará "nada más".



"Messi ganó todo y será recordado pero el resto (de los jugadores) se portaron mal y eso no se puede respetar. Para mí es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer", consideró Ibrahimovic en una entrevista con la radio francesa "France Inter".



En el marco de la presentación de su participación en la nueva película de "Astérix y Obélix", la estrella del fútbol sueco se refirió a la final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina y expresó su particular visión sobre el comportamiento del plantel "Albiceleste".

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", inició Zlatan, quien a los 41 años se recupera de una lesión.



"Lo siento por Mbappé porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y ganará otro, no estoy preocupado por él", agregó.



En esa línea, criticó al resto del plantel que ganó la Copa del Mundo: "Estoy preocupado por los demás jugadores de la Argentina porque no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar".



Y para cerrar su opinión, el atacante de Milan, de Italia, dijo: "Lo digo como profesional de alto nivel, para mí es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer".