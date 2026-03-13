Increíble: Tapia impulsa el Monumental para la Finalissima pero el estadio estará ocupado por AC/DC

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, planea proponer que la próxima Finalissima se dispute en el estadio Estadio Monumental, perteneciente al club River Plate. La iniciativa busca trasladar el encuentro entre los seleccionados de Selección Argentina de fútbol y Selección de fútbol de España a territorio argentino.

El proyecto será planteado en una reunión que el dirigente argentino mantendrá con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El objetivo del encuentro es analizar la posibilidad de que el partido se juegue en Argentina y, particularmente, en el estadio Monumental.

La propuesta no surge de manera aislada. Según lo expresado por Tapia en una publicación realizada en su cuenta personal de X (Twitter), la iniciativa se plantea como una decisión conjunta entre la AFA y la Conmebol, organismos que consideran que el estadio de River representa el "escenario ideal para recibir esta gran final".

Sin embargo, la iniciativa se enfrenta a un obstáculo inmediato y de gran magnitud: el estadio no estará disponible durante los días previstos para el evento.

Un calendario atravesado por la guerra en Medio Oriente

La Finalissima estaba originalmente programada para disputarse el 27 de marzo en Doha, capital de Doha, en Qatar. No obstante, el escenario internacional obligó a replantear esa planificación.

La reubicación del encuentro se produjo como consecuencia de la guerra que actualmente se desarrolla en Medio Oriente, un conflicto en el que aparecen como principales protagonistas Estados Unidos, Israel e Irán.

Este contexto geopolítico generó la necesidad de trasladar la sede del partido, lo que abrió un proceso de negociaciones y evaluaciones sobre posibles alternativas para albergar el encuentro entre los campeones continentales.

En ese marco surge la propuesta impulsada por Tapia, quien busca aprovechar la oportunidad para llevar la final a suelo argentino.

Tres recitales de AC/DC

La iniciativa, sin embargo, presenta un inconveniente concreto que complica seriamente su viabilidad. Durante la misma semana en la que se pretende disputar el partido, el Estadio Monumental ya tiene programados tres recitales de la banda británico-australiana AC/DC.

La situación resulta aún más compleja debido a que uno de los conciertos está previsto para el mismo viernes en el que se disputaría la Finalissima.

En ese contexto, el plan de trasladar el partido al estadio de River se enfrenta a un escenario logístico particularmente delicado. Las fechas de los espectáculos musicales implican una ocupación total del recinto, lo que dificulta cualquier intento de utilizar el estadio para un evento deportivo de la magnitud de una final internacional.

Los principales puntos del conflicto logístico pueden resumirse de la siguiente manera:

Tres recitales de AC/DC programados en el estadio Monumental durante esa semana.

Uno de los conciertos coincide con el mismo viernes en que se disputaría el partido.

La infraestructura del estadio estaría destinada al montaje y desarrollo de los shows musicales.

Estas circunstancias convierten la propuesta en una alternativa difícil de concretar sin modificaciones en la agenda.

La única salida posible: reprogramaciones complejas

Frente a este panorama, la única posibilidad de que la propuesta sudamericana prospere sería a través de una reprogramación del calendario. Esto implicaría modificar alguna de las siguientes instancias:

La fecha del partido de la Finalissima.

El cronograma de los recitales de AC/DC.

Sin embargo, ambas alternativas presentan dificultades logísticas significativas. La organización de un evento deportivo internacional y la realización de conciertos de gran escala involucran compromisos previos, contratos, traslados de equipos técnicos y agendas establecidas con meses de anticipación.

Por esa razón, cualquier modificación requeriría acuerdos complejos entre múltiples actores involucrados.

El Santiago Bernabéu

Mientras tanto, otra opción comienza a ganar terreno en las discusiones sobre la sede de la final. Desde Europa surge la propuesta de disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Esta alternativa implicaría otorgar la condición de local a España, algo que desde la dirigencia argentina genera reparos. El motivo se encuentra en el reglamento de la competencia, que establece que la localía debe alternarse en cada edición del torneo. Desde la perspectiva de la dirigencia argentina, disputar la final en España no se ajustaría a ese criterio.

La posición se fundamenta en el antecedente inmediato del certamen: la edición de 2022, que se jugó en el estadio Wembley Stadium, en Londres, Inglaterra, donde el seleccionado argentino enfrentó al combinado de Selección de fútbol de Italia.

Un desenlace aún abierto

Con múltiples factores en juego —desde conflictos internacionales hasta agendas culturales ya establecidas— el destino de la próxima Finalissima continúa abierto.

La propuesta de Claudio Tapia de llevar el partido al estadio Monumental se presenta como una iniciativa ambiciosa que busca instalar a Argentina como sede de un evento de alto impacto internacional. Sin embargo, el calendario del estadio y la presencia de los recitales de AC/DC plantean un obstáculo inmediato que obliga a replantear alternativas.

Mientras se desarrollan las negociaciones entre dirigentes del fútbol sudamericano y europeo, la decisión final sobre la sede del partido todavía permanece en discusión. El desafío será encontrar un escenario capaz de compatibilizar las exigencias deportivas, las condiciones logísticas y los compromisos previamente asumidos, en un contexto donde cada detalle del calendario puede resultar determinante.