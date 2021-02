Los Pumas 7s arrancaron con tres victorias el segundo Seven de Madrid

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, logró hoy victorias ante España, Portugal y Chile en el inicio del segundo torneo de la especialidad que se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid.



Los Pumas 7s ya ganaron el fin de semana pasado y en el mismo escenario el primero de los seven de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



En primer turno derrotaron a España por 35 a 7 con tries de Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Rodrigo Etchart, Rodrigo Isgro y Joaquín de la Vega, todos convertidos.



Luego le ganaron 21 a 0 a Portugal con tries convertidos por Etchart, Germán Schulz y Moneta y cerraron con un triunfo ante Chile por 31 a 5 con tries de Moneta (dos), Schulz, Etchart e Isgro, todos convertidos.



Mañana, el equipo dirigido por Santiago Gòmez Cora, buscará el título enfrentando primero a Estados Unidos a las 6,36 (hora argentina) y luego a Kenia a las 9,42.