"Mi papá me muestra videos de Riquelme", dijo la nueva "joya" de Argentina

Viene de hacer historia en la Liga de España al ser el jugador más joven en debutar en una competencia española, fue jugando para el Mallorca ante nada más ni nada menos que el Real Madrid. Es un volante ofensivo exquisito que aún está queriendo mostrar sus credenciales en el mundo

De nacionalidad argentina, manifestó que su papá le muestra videos de cuando jugaba Juan Román Riquelme, ídolo de Boca y actual dirigente del club. “Mi papá me enseña videos de él porque me gusta jugar de enganche”, explicó.

El habitual seleccionado en Argentina Sub 15 y ahora Sub 17. también se refirió a cómo es jugar con tan corta edad en el fútbol de máximo nivel como es en España: "No me da miedo. Al fútbol se juega igual en todas partes. Para mí es como jugar en el parque con mis amigos. Tengo que disfrutar y tratar de hacerlo bien".

Por último, el joven de 15 años se refirió a los que ya lo comparan con el astro del Barcelona: "Messi sólo hay uno. Me molesta porque yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero. Bah, no es que me moleste. Pero prefiero que me llamen por mi nombre. Soy hincha de Messi, me miro todos los partidos".