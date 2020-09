Olimpia festejó su 84 aniversario en modalidad virtual

El pasado 21 de septiembre el Club Atlético Olimpia festejó sus 84 años. Tras la llegada de la pandemia del coronavirus, muchas fueron las actividades que debieron interrumpirse y muchos son los festejos que deberán cambiar la modalidad de celebración. Pero esto no fue un impedimento para las familias que forman parte del club de la Mota Botello.



La entidad deportiva que vio pasar por sus pasillos a grandes exponentes del basquetbol local en distintas décadas encontró, a través de sus dirigentes actuales, la forma más práctica y divertida de celebrar el cumpleaños número 84 del club en estos tiempos: a través de las redes sociales.



La comisión directiva del 'Borravino' lanzó un concurso con el cual, los participantes debían postear en sus redes sociales una fotos con la camiseta del club en cualquier época solos o con amigos. Este fue el puntapié inicial para que se dispare la imaginación.



Atraídos por los recuerdos en estos momentos de nostalgia, fue recurrente desempolvar álbumes de fotos en el caso de las grandes glorias y buscar en la memoria de los celulares en lo q respecta a las nuevas generaciones...



Más de un centenar de imágenes colmaron las páginas de "Club Olimpia Catamarca" en Facebook e Instagram, denotando el sentido de pertenecía que siente la juventud y los no tan jóvenes por esta pasión por el deporte de la pelota naranja que, a pesar de la dura realidad que nos toca vivir, sigue vigente en cada uno de ellos.



Desde la dirigencia quieren hacer llegar el agradecimiento a las empresas que desinteresadamente aportaron su granito de arena para este festejo tan particular. Tal es el caso de Carnicería Tres Cerditos de Valle Chico, Abastecimiento Kelly, pizzería "La Lelita" y cervecería Kaplan.