Pacman Corzo viaja a Buenos Aires para sumarse al seleccionado argentino

De manera presencial será el campo de entrenamiento donde Corzo, al llegar a Capital Federal hará la cuarentena en un hotel de Buenos Aires, y luego viajará con el combinado nacional a Santa Teresita.

El “Pacman” es titular en el equipo argentino en la categoría hasta 81 Kg; que competirá en el 2021 del Preolímpico donde se determinarán las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se efectuarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

Antes de emprender viaje, el joven boxeador de nuestra provincia en contacto con RING CATAMARCA, expresó:”Finalmente viajo a Buenos Aires, saliendo de una lesión, pero estoy un poco recuperado y puedo trabajar así que muy contento y vamos a ir a dar lo mejor como siempre”.

“Voy con muchas ganas, ahora más tranquilo porque sé que soy el titular pero no estoy tan confiado así que, voy a ir a dar lo mejor, a hacer de cuenta que estoy peleando el puesto y nada, seguir mejorando”, prosiguió.

“Viajo el jueves por la mañana a Capital Federal, cuando llego allá me hospedo en un hotel diez días, haciendo cuarentena, y recién nos vamos a Santa Teresita a concentrar”, añadió.

Ante la consulta de por que medio viaja, explicó:”Viajo en mi auto, solo, creo que es más cómodo para mí, sé que es un viaje largo. Yo creo que uno tiene que perseguir los sueños y da todo por ese sueño sino no se cumple”.

“Viajo en mi vehículo particular porque con esto de la pandemia surgieron varios problemas, los profes no sabían como hacer para que pueda viajar y les explique que tenía mi medio de movilidad aceptaron que viaje si me animaba, y ellos me dieron el Ok”, prosiguió.

“Llegar a los Juegos Olímpicos es el sueño de todos, gracias a Dios soy el único del Noroeste que lo puede cumplir así que nada, voy a dar lo mejor de mí y ojalá clasifiquemos”, contó.