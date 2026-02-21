Platense derrotó a Barracas Central sobre el final y se prende en la Zona A

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol de Augusto Lotti a cinco minutos del final y quedó como escolta de Estudiantes de La Plata en su zona.
El equipo dirigido por Walter Zunino fue superior durante toda la tarde, dominó el desarrollo y recién encontró premio en el cierre tras insistir sin pausa.
El Calamar asumió el protagonismo desde el inicio y a los diez minutos sufrió una decisión que marcó el clima del partido. Hernán Mastrangelo anuló el gol de Franco Zapiola por posición adelantada de Guido Mainero, fallo que generó fuertes protestas locales.
A partir de allí, Platense monopolizó la pelota, empujó con intensidad y acumuló situaciones claras ante un rival sin peso ofensivo.
Juan Gauto exigió a Marcelo Miño con un remate cruzado y luego Zapiola estuvo cerca con una media vuelta que pasó apenas por encima del travesaño. Barracas casi no inquietó y apostó a resistir, aunque el dominio territorial y futbolístico perteneció siempre al conjunto de Vicente López.
En el complemento se sostuvo la misma lógica. Miño respondió ante un cabezazo de Mainero y más tarde evitó sobre la línea el tanto de Nicolás Retamar, mientras el Guapo solo encontró una chance aislada que obligó a Matías Borgogno a intervenir frente a Norberto Briasco para sostener la igualdad.
El desenlace llegó a cinco del final: Retamar envió un buscapié desde la derecha y Lotti empujó bajo el arco para sellar un triunfo lógico.
Síntesis del partido:
- Torneo Apertura.
- Fecha 6.
- Platense 1-0 Barracas Central.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Ariel Penel.
Platense: Matías Borgogno, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto, Leonardo Heredia DT: Walter Zunino.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Gonzalo Morales, Facundo Bruera DT: Ruben Darío Insua.
Goles en el segundo tiempo: 41m Augusto Lotti (P).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Dardo Miloc por Guaraz (BC); Tomas Nasif por Heredia (P); Santiago Dalmasso por Barrios (P); Norberto Briasco por Morales (BC); 16m Jhonatan Candia por Bruera (BC); 17m Gonzalo Maroni por Porra (BC); 24m Bautista Merlini por Amarfil (P); 25m Nicolás Retamar por Mainero (P); 37m Augusto Lotti por Gauto (P); 43m Lucas Gamba por Barrios (BC).