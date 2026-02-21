Red Star ya conoce su hoja de ruta en la Liga Federal 2026

La expectativa dejó paso a la certeza. En jornada de viernes se sorteó el fixture de la Liga Federal de Básquetbol, la tercera en orden a nivel nacional y organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol. En ese marco, Red Star conoció el camino que deberá recorrer en la temporada 2026, integrando la Zona NOA, dentro de la conferencia que lleva el mismo nombre.

El dato saliente del arranque es contundente: el equipo catamarqueño disputará sus cuatro primeros partidos en la provincia, una circunstancia que puede resultar determinante en la construcción anímica y deportiva del plantel en el inicio del certamen.

Un marzo íntegramente en Catamarca

El estreno oficial de Red Star en el NOA 2026 está programado para el domingo 8 de marzo, cuando reciba en el estadio Antonio Ricardo Bollea a Mitre de Tucumán. Apenas seis días después, el sábado 14 de marzo, volverá a presentarse como local, esta vez ante uno de los candidatos a quedarse con la zona: Belgrano (Tucumán).

El tramo inicial se completará con dos compromisos más dentro del territorio provincial. En la 3ra Fecha, el jueves 19 de marzo, el equipo visitará a Montmartre en el Nido, en un cruce que marcará el primer duelo catamarqueño del calendario. Luego, en la 4ta Fecha, el viernes 27 de marzo, Red Star enfrentará a El Carmen de Jujuy en calle Sarmiento.

Este bloque inicial concentra cuatro encuentros en menos de tres semanas, todos en Catamarca, lo que configura un escenario de fuerte exposición ante su público y una oportunidad para consolidar identidad de juego.

Abril: viajes, clásicos provinciales y ritmo sostenido

La continuidad de la fase regular se trasladará a abril, con un cronograma que alterna salidas y presentaciones en casa:

Sábado 4: visita a Talleres en Tafí Viejo (Tucumán).

Martes 14: recepción de 9 de Julio (Salta).

Domingo 19: nuevo duelo catamarqueño ante Montmartre, esta vez en el estadio del rojo.

Miércoles 22: viaje a Tucumán para enfrentar a Mitre.

Martes 28: partido como local ante Concepción de la Banda del Río Salí (Tucumán).

La agenda de abril presenta una exigencia sostenida, con partidos intercalados entre semana y fines de semana, y con desplazamientos a Tucumán que pondrán a prueba la regularidad del conjunto estrellado.

Mayo y el cierre de la fase regular

El último mes de competencia regular será decisivo. Red Star afrontará tres viajes consecutivos:

Sábado 2: ante Concepción.

Viernes 8 y sábado 9: gira por Salta y Jujuy frente a 9 de Julio y El Carmen.

El cierre de la fase regular contempla dos compromisos más:

Domingo 17: recepción de Talleres.

Viernes 29: visita a Belgrano en Tucumán.

En total, la Zona NOA disputará 14 partidos de fase regular, tras los cuales los ocho equipos avanzarán a la siguiente instancia respetando su ordenamiento en la tabla.

El sistema de definición será el siguiente:

1° vs 8°

2° vs 7°

3° vs 6°

4° vs 5°

Las series se jugarán al mejor de tres partidos, con formato 1-2, y otorgarán a los cuatro mejores conjuntos el pasaje a las interconferencias.

Socio Federal 2026: pertenencia y beneficios concretos

En paralelo al anuncio del fixture, el club lanzó la campaña Socio Federal 2026, subrayando que ser parte de Red Star es "mucho más que alentar desde la tribuna".

El aporte mensual contempla beneficios reales, entre ellos:

20% de descuento en varios comercios de la ciudad.

Entrada gratuita a los 7 partidos de local, con un acompañante.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos:

383401-6411

383401-2397

La iniciativa busca consolidar el respaldo institucional y fortalecer el vínculo entre la institución y su comunidad en una temporada que se anticipa intensa.