Racing volvió a sonreír frente a Belgrano y avanzó cuartos de final de la Copa Argentina

Racing de Avellaneda derrotó, con lo justo, por 1-0 a Belgrano de Córdoba y consiguió sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde esperará al ganador entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

El único gol del partido que le permitió al equipo de Juan Pablo Vojvoda conseguir el triunfo fue de Tomás Conechny, a los 4 minutos del primer tiempo, tras un centro de Adrián "Maravilla" Martínez.

En la anterior llave, Racing se impuso con categoría por 4-1 ante Defensa y Justicia, con goles de Adrián Martínez, Matko Miljević, Santiago Sosa y Marcos Rojo, por los 16avos de final en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes; además, viene de acumular 3 derrotas al hilo y un empate en el campeonato.

Por su parte, Belgrano venía de ganar, con lo justo, por penales, por 4-2, luego de terminar en empate 2-2 en los 90 minutos, en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, y obtuvo dos victorias consecutivas y un empate en los últimos tres partidos del torneo.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis y comenzó con la "Academia" abriendo el marcador a los 5 minutos del primer tiempo, con el único gol que protagonizó Tomás Conechny tras un centro desde la izquierda de Adrián "Maravilla" Martínez, que se vistió de asistidor en su regreso a las canchas tras la expulsión y la suspensión por tres fechas sufrida en el Torneo Clausura.

Además del gol, el equipo de Avellaneda no se quedó refugiado en la ventaja; en la siguiente jugada, proveniente de un lateral, "Maravilla" volvió a asistir al área hacia Ulises Ortegoza, que de zurda reventó el palo izquierdo de Cardozo.

A los 15, Facundo Cambeses, a puro reflejo, evitó el empate de Belgrano que podía llegar tras un mal rechazo de la defensa que rebotó en el delantero del "Pirata", Passerini, y se metía en el primer palo.

El actual campeón del fútbol argentino siguió atacando y tuvo tres chances consecutivas; en las dos primeras, con poca claridad, llegó a rematar al arco, pero la tercera fue la más clara: pegó en la red del lado que no vale, en un remate de Spörle.

En los últimos minutos del primer tiempo, le anularon el gol a "Maravilla" Martínez, que había capturado el rebote que dejó el arquero "Pirata" tras el remate de Miljević; este último picó en offside.

En el complemento fue parejo nuevamente, con varios remates y jugadas claras por parte de ambos equipos; "Maravilla" tuvo dos remates en el área que tapó Cardozo.

A los 35 del segundo tiempo, Cambeses se vistió de muralla para tapar el mano a mano de Nicolás "Uvita" Fernández, que remató de manera potente pero no pudo gritar el empate.

Sobre el final, a los 48 le anularon el tanto de Belgrano, mediante el VAR, por un offside milimétrico de Fernández, que evitó el centro-gol de Hernández; además terminó echando al arquero de Belgrano por protestar tras el pitazo final, cuando el árbitro, Sebastián Zunino, estaba siendo llamado desde el VAR y era córner para los cordobeses.

El próximo desafío para Racing será ante Boca el domingo 23 de este mes desde las 21:30 por la sexta fecha del Torneo Clausura, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro"; mientras que Belgrano deberá hacer lo propio contra Defensa y Justicia el mismo día, pero a las 17:00, en Córdoba, en el estadio Julio César Villagra.

Síntesis del partido

Copa Argentina

Octavos de final

Racing de Avellaneda - Belgrano de Córdoba

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Matko Miljevic, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 5m, Tomás Conechny (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Alcides Benítez por Alexis Maldonado, Lucas Zelarayán por Francisco González Metilli (B); 14m, Ramiro Hernández por Juan Velázquez (B); 21m, Santiago Solari por Matko Miljevic, Alejandro Tello por Tomás Conechny (R); 24m, Nicolás Fernández por Lucas Passerini (B); 36m, Santino Aguirre por Gastón Lodico (R); 36m, Lautaro Gutiérrez por Adrián Sánchez (B).