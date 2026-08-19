Manu La Serna avanza a cuartos de final en Suiza tras dos sólidas victorias

El tenista de esta Capital, Juan Manuel La Serna, volvió a la competencia con una actuación que le permitió instalarse en los cuartos de final del Challenger 50 que se disputa en Sion, Suiza.

Con 22 años y ubicado actualmente en el puesto 288 del ranking mundial, el catamarqueño alcanzó la madrugada de este martes una nueva instancia del certamen europeo después de conseguir dos victorias consecutivas. La Serna llegó al torneo como segundo cabeza de serie y hasta el momento sostuvo ese lugar de privilegio con resultados contundentes. En su presentación, correspondiente a la primera ronda, enfrentó al argentino Facundo Mena, a quien derrotó por 6-3 y 6-3.

El triunfo le permitió avanzar a los octavos de final, donde volvió a imponerse, esta vez ante el suizo L. Staeheli, quien participó del torneo mediante una invitación, identificada como wild card (wc).

El partido ante Staeheli terminó cuando el argentino se encontraba adelante por 6-3, 1-1, debido al abandono del jugador suizo. De esta manera, La Serna consiguió el pase a los cuartos de final y quedó entre los ocho mejores del Challenger 50 de Sion.

Dos partidos y un regreso después de un mes

La actuación adquiere particular relevancia porque el tenista catamarqueño llegaba al certamen después de haber atravesado un mes sin actividad, debido a una molestia en la pierna izquierda.

El regreso competitivo, por lo tanto, comenzó con dos resultados positivos en el Challenger 50 suizo. La Serna resolvió con autoridad su primer compromiso frente a Mena y luego avanzó ante Staeheli, en un partido que finalizó por abandono del jugador local.

Hasta aquí, la presentación del raqueta local aparece marcada por la solidez de sus resultados y por la capacidad de avanzar en un torneo internacional después del período de inactividad. La Serna, además, afronta el certamen como segundo cabeza de serie, condición que refleja su posición dentro del cuadro y que ahora lo encuentra instalado en una instancia decisiva de la competencia.

El desafío ante el italiano Compagnucci

En los cuartos de final, La Serna tendrá como próximo rival al italiano T. Compagnucci, de 26 años y actualmente ubicado en el puesto 364 del ranking ATP. Compagnucci consiguió su clasificación a esta instancia luego de derrotar al holandés R. Nijboer. El cruce ante el jugador italiano representará el próximo desafío para el catamarqueño, que buscará continuar avanzando en el certamen de Sion.

El cuadro de cuartos de final encuentra así a La Serna después de dos presentaciones favorables y con la expectativa puesta en prolongar su recorrido en la competencia suiza.

La actuación hasta este punto fue definida como sólida, especialmente teniendo en cuenta que el jugador venía de un mes alejado de la actividad por la molestia en su pierna izquierda.

También jugará el torneo de dobles

La participación de La Serna en Suiza no se limita al cuadro individual. En la prueba de dobles competirá junto al bonaerense Juan Estevez.

La dupla tendrá como adversarios en la primera ronda al francés Blancaneaux y al holandés Hermans. De esta manera, el catamarqueño tendrá presencia en ambas modalidades durante su paso por el Challenger 50 de Sion, luego de haber conseguido ya su clasificación a los cuartos de final en individuales.

La competencia de dobles agregará otro compromiso a la agenda del tenista durante su estadía en Suiza, mientras continúa su regreso a la actividad después del período de un mes sin partidos.

Alemania, Italia y Austria

Una vez concluida su participación en este torneo, La Serna continuará su recorrido por Europa. La planificación contempla seguir ruta hacia Alemania, Italia y Austria, como parte de la continuidad de la gira europea de Challengers 50, 75 y 125.

El calendario mencionado permitirá al tenista catamarqueño continuar compitiendo dentro de una serie de torneos de diferentes categorías Challenger, después de su presentación en Sion.

El agradecimiento al deporte provincial

Como lo hace habitualmente, el tenista catamarqueño agradeció a todos los estamentos del deporte provincial que lo ayudan de manera permanente y desinteresada.

El reconocimiento forma parte del cierre de su presentación y pone de relieve el acompañamiento que, según expresó, recibe de distintos sectores del deporte de la provincia.

Mientras tanto, en Sion, La Serna continúa su recorrido competitivo. A sus 22 años, ubicado en el puesto 288 del ranking mundial y como segundo cabeza de serie, ya consiguió superar dos rondas del Challenger 50 luego de un mes sin actividad por una molestia en la pierna izquierda. Ahora tendrá enfrente al italiano T. Compagnucci, de 26 años y 364° de la ATP, en busca de un lugar en las semifinales del certamen suizo.