Thiago Tirante hizo historia ante Mensik y avanzó a cuartos en Cincinnati

Thiago Tirante consiguió la victoria más importante de su carrera y alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1000. El tenista argentino derrotó al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del torneo de Cincinnati, en un partido que además significó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

El triunfo tuvo como particularidad que Tirante debió remontar después de perder el primer set. El argentino encontró respuestas durante el desarrollo del encuentro, recuperó progresivamente el control y terminó imponiéndose en una tercera manga en la que consiguió sostenerse ante la reacción de su rival.

El recorrido del partido mostró diferentes momentos. La primera manga estuvo marcada por la paridad y terminó quedando en manos de Mensik, mientras que Tirante reaccionó en el segundo parcial y logró llevar la definición a un tercer set. Allí, el argentino salió decidido a completar la remontada y consiguió rápidamente una ventaja que terminó siendo determinante.

Un primer set de máxima paridad

El partido comenzó con un desarrollo equilibrado. Los dos jugadores se aferraron a sus servicios y sostuvieron un nivel elevado durante toda la primera manga.

Tirante buscó lastimar principalmente con su derecha, intentando imponer condiciones desde el fondo de la cancha. Mensik, por su parte, encontró distintas variantes para mantener equilibrado el desarrollo y evitar que el argentino pudiera tomar una ventaja clara. La igualdad se sostuvo hasta llegar al 5-5, cuando Tirante cometió algunos errores en momentos importantes. El checo aprovechó la oportunidad, consiguió el quiebre y quedó en condiciones de cerrar el parcial.

Mensik no dejó pasar la posibilidad y posteriormente sostuvo su servicio para quedarse con el primer set por 7-5.

El resultado obligó a Tirante a reaccionar y a buscar una respuesta en el segundo parcial para evitar que el partido quedara encaminado definitivamente para su rival.

Tirante encontró su mejor versión

El argentino salió al segundo set con otra actitud y volvió a encontrar su mejor versión. En el primer juego tuvo una oportunidad para quebrar el saque de Mensik, aunque no logró aprovecharla.

A pesar de esa ocasión desperdiciada, Tirante mantuvo la presión y el encuentro volvió a desarrollarse dentro de un escenario de igualdad. La paridad se extendió hasta el 4-4. Fue entonces cuando el argentino comenzó a soltar con mayor confianza su derecha y logró imponer condiciones desde el fondo de la cancha.

Con Mensik bajo presión, Tirante consiguió finalmente el quiebre en el noveno game. La ventaja le permitió quedar a un paso de llevar el encuentro a una tercera manga.

El argentino sostuvo después su servicio y cerró el set por 6-4, igualando el partido y trasladando toda la definición al parcial decisivo.

Una tercera manga para completar la remontada

El comienzo del tercer set mostró a Tirante decidido a completar la remontada. El argentino quebró rápidamente el servicio de Mensik y se colocó 2-0.

La presión continuó y volvió a conseguir otra rotura del saque del checo para establecer una diferencia de 3-0. Con solidez desde el fondo de la cancha, Tirante amplió todavía más la ventaja hasta alcanzar el 4-0. La remontada parecía encaminarse, aunque Mensik reaccionó y logró recuperar uno de los quiebres.

El checo buscó entonces volver al partido y trasladar nuevamente la presión sobre el argentino. Tirante, sin embargo, consiguió resistir esa reacción y mantuvo la ventaja necesaria para acercarse a la definición.

La tensión aumentó cuando el argentino volvió a quebrar el servicio de Mensik y llegó al 5-4, quedando con su propio saque para cerrar el encuentro.

Primer match point y victoria histórica

Con el marcador 5-4 y su servicio, Tirante tuvo la posibilidad de concretar el triunfo. El argentino no necesitó una segunda oportunidad: aprovechó su primer match point y selló la remontada.

El resultado final fue 5-7, 6-4 y 6-4, después de un partido en el que Tirante pasó de perder el primer parcial a imponerse en los dos siguientes.

El desafío que viene en Cincinnati

Con esta victoria, Thiago Tirante avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000 y continúa avanzando a paso firme en el torneo de Cincinnati.

El próximo desafío será ante el ganador del duelo entre Arthur Fils y Alex de Miñaur. La clasificación a los cuartos representa un nuevo capítulo dentro de su participación en el certamen estadounidense y llega después de una victoria que tuvo todos los componentes de una remontada: un primer set perdido, una reacción en el segundo parcial y un tercer set en el que Tirante tomó rápidamente el control, resistió la respuesta de Mensik y terminó cerrando el encuentro en su primera oportunidad de partido.

El triunfo frente al checo, además, adquiere una dimensión especial porque fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional y terminó con el argentino consiguiendo la victoria más importante de su carrera.

Ahora, Tirante tendrá por delante un nuevo desafío en Cincinnati, con los cuartos de final como escenario y con el ganador del duelo entre Fils y de Miñaur como próximo rival.