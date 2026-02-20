Gallardo recibió la suspensión tras su cruce con Merlos: ¿de cuánto es y qué hará River?

Se conoció la sanción que recibió Marcelo Gallardo luego de su tenso cruce con el árbitro Andrés Merlos en el encuentro que River disputó frente a Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. El entrenador fue castigado con una fecha de suspensión, según lo publicado en el Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina, aunque existe la posibilidad de que pueda estar presente el próximo domingo ante Vélez si el club decide abonar una multa económica.

El episodio que derivó en la sanción ocurrió durante el último compromiso del conjunto "millonario". En medio de un clima cargado por decisiones arbitrales discutidas, Gallardo fue expulsado por Merlos tras aplaudirlo de manera irónica desde el banco de suplentes. El gesto fue interpretado como una protesta desmedida y le valió la tarjeta roja directa.

Sin embargo, la tensión no terminó allí. De acuerdo con lo que trascendió tras el encuentro, en la zona de vestuarios se produjo un fuerte entredicho entre el entrenador y el juez del partido. Pese a ello, ese episodio no quedó consignado en el informe arbitral elevado al Tribunal de Disciplina, lo que resultó determinante para que la sanción finalmente fuera leve.

Según el parte oficial, Gallardo recibió una sola fecha de suspensión por su conducta durante el partido. La ausencia del incidente en los pasillos del estadio de Argentinos Juniors dentro del informe arbitral fue clave para que la penalización no se agravara.

A pesar de la suspensión, el reglamento contempla la posibilidad de que el entrenador pueda estar presente en el estadio en la próxima fecha si se abona una multa. En este caso, la cifra asciende a 840 mil pesos. De esta manera, en River ahora deberán resolver si hacen lugar al pago para que el "Muñeco" pueda ocupar su lugar en el banco de suplentes el próximo domingo o si, por el contrario, optan por cumplir la sanción sin recurrir a esa alternativa.

El partido en cuestión será ante Vélez, en condición de visitante, en el estadio José Amalfitani. El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (hora de la Argentina), en el marco de una nueva jornada del Torneo Apertura. Se trata de un compromiso relevante para las aspiraciones del equipo en el certamen, por lo que la presencia o no de su entrenador podría tener impacto tanto en lo deportivo como en lo anímico.

River visitará a Vélez con la intención de sumar puntos importantes en la tabla, en un duelo que históricamente suele ser exigente. La transmisión del partido estará a cargo de la señal ESPN Premium, que televisará el encuentro para todo el país.

Así, mientras el plantel se prepara para el compromiso del fin de semana, la dirigencia deberá definir en las próximas horas si abona la multa para que Gallardo pueda estar en el Amalfitani o si el equipo afrontará el choque sin su entrenador en el banco, cumpliendo la fecha de suspensión impuesta por el Tribunal.

