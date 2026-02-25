River aceleró y llegó a un acuerdo con el sucesor de Gallardo: qué falta para que asuma

El anuncio sacudió la estructura deportiva de Núñez. Marcelo Gallardo confirmó el pasado lunes que dejará su cargo como entrenador de River luego del partido frente a Banfield del próximo jueves en el Estadio Monumental. La noticia no solo marcó el cierre de una etapa, sino que activó de inmediato la maquinaria dirigencial para definir a su sucesor.

En ese contexto, River avanzó fuerte y estaría cerca de cerrar la llegada de Eduardo Coudet como el reemplazante del "Muñeco". El movimiento no fue improvisado. La dirigencia del club, encabezada por Stefano Di Carlo, se contactó con el entorno del entrenador, llegó a un acuerdo de palabra y dejó encaminada una negociación que ahora solo depende de un último paso formal.

La urgencia no es menor. El elenco de Núñez necesita resultados inmediatos para escalar posiciones en el Torneo Apertura y, al mismo tiempo, prepararse de la mejor manera para el inicio de la Copa Sudamericana. En ese escenario competitivo, el tiempo se convirtió en un factor determinante y la conducción del club actuó en consecuencia.

Negociaciones exprés y acuerdo con el entorno

Las conversaciones se desarrollaron con celeridad. La Comisión Directiva de River entabló diálogo con Christian Bragarnik, representante de Coudet. Tras breves charlas, las partes lograron ponerse de acuerdo en los números y el entendimiento quedó sellado en términos verbales.

El panorama, según se desprende de las gestiones realizadas, es claro:

Contacto directo entre la dirigencia y el entorno del entrenador.

Acuerdo económico alcanzado en pocas conversaciones.

Voluntad de ambas partes para concretar la llegada.

Negociación avanzada a la espera de un único requisito formal.

Todo estaría encaminado para que "Chacho" continúe su carrera en la Banda, en un movimiento que apunta a sostener la competitividad del equipo en un tramo clave de la temporada.

El obstáculo final: la salida del Deportivo Alavés

El último eslabón de la negociación es también el único pendiente: concretar la salida de Coudet del Deportivo Alavés de España.

En principio, esta situación no representaría un problema insalvable, pese a que el vínculo contractual del entrenador con el club español se extiende hasta mediados de 2026 y no cuenta con cláusula de rescisión. Este detalle contractual obliga a un entendimiento entre las partes para formalizar la desvinculación.

Sin embargo, desde el entorno de las negociaciones se desprende que el escenario es manejable y que la resolución podría llegar en el corto plazo. La ausencia de una cláusula específica no impide un acuerdo, aunque sí exige una definición formal que cierre el proceso.

La despedida de Gallardo: un jueves especial en el Monumental

Mientras la dirigencia ultima detalles para definir al sucesor, el foco inmediato estará puesto en la despedida de Gallardo. El entrenador tendrá su último partido al frente del equipo este jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental a partir de las 19:30 y representará el cierre oficial de su ciclo. Será una jornada cargada de simbolismo para el club y sus hinchas, que verán por última vez al "Muñeco" en el banco de suplentes del estadio de Núñez.

La coincidencia entre el final de una etapa y la inminente llegada de un nuevo conductor configura un momento institucional de alta intensidad. Por un lado, la despedida de un entrenador que marcó una era; por el otro, la necesidad de garantizar continuidad competitiva en el plano local e internacional.