Rosario Central no aprovechó el hombre de más y se despidió de la Copa Libertadores

Rosario Central tuvo una noche trágica en la que casi no pudo efectuar remates al arco, ni siquiera con la ventaja de haber jugado gran parte del segundo tiempo con un hombre más, y perdió por 1-0 con Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El único gol de la noche y de la serie fue convertido por el extremo Breno Bidon, a los 34 minutos del segundo tiempo de un encuentro disputado en la Arena Corinthians.

Además, el local tuvo que jugar desde los 12 minutos con un hombre menos, por una dura infracción del mediocampista Raniele, que golpeó con la plancha en la rodilla de un rival.

El resultado final determina que Corinthians será el rival que enfrente Estudiantes en la próxima instancia, por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.

La primera llegada del partido fue del local, a los 11 minutos del primer tiempo, con un remate desde afuera del área del lateral Matheus Bidu, luego de una mala salida desde el fondo de Central, que fue detenido por el arquero Jeremías Ledesma.

Solo dos minutos después, el extremo Kaio César recibió por derecha, recortó hacia adentro y buscó el remate al segundo palo, que Ledesma alcanzó a despejar con la punta de los dedos.

A los 24 minutos Rosario Central tuvo un tenue acercamiento, con un centro desde la izquierda del volante Jaminton Campaz, que el defensor Gustavo Henrique despejó de cabeza, con una pelota que pasó muy cerca del palo derecho del arquero Hugo Souza.

Ocho minutos después, Gustavo Henrique ganó de cabeza en el área del equipo argentino, tras un córner, con un remate que salió apenas alto.

Cuando iban 33 minutos Central pudo llegar con más claridad, mediante un remate muy lejano del defensor Gastón Ávila, que intentó sorprender a Hugo Souza y sacó un disparo violento, que salió cercano al poste derecho del guardameta brasileño.

Ya en el segundo tiempo, a los 12 minutos, un duro planchazo del mediocampista Raniele impactó en la rodilla del delantero Enzo Copetti, por lo que el volante del local vio la tarjeta roja, a instancias del VAR.

Seis minutos más tarde, Rosario Central comenzó a intentar, con más empuje que claridad, llegar a un gol que incline la serie a su favor, con dos remates lejanos del defensor Emanuel Coronel y el volante Federico Navarro: el primero fue bloqueado por un central rival y el segundo se fue extremadamente desviado.

El "Canalla" tuvo su mejor llegada a los 28 minutos, con un pase largo en el que el defensor Gabriel Paulista calculó mal y se pasó de largo, por lo que permitió que Copetti se vaya mano a mano, aunque el centrodelantero quiso ajustar su remate contra el ángulo y lo terminó desviando.

En 34 minutos del segundo tiempo, un tiro libre del delantero Memphis Depay cayó al primer palo y fue anticipado por el extremo Breno Bidon, para sorprender al arquero Jeremías Ledesma y poner el 1-0.

Cinco minutos más tarde llegó el primer remate efectivo al arco del "Canalla", mediante un tiro lejano de Coronel que fue controlado fácilmente por Souza.

En el cuarto minuto de descuento, el volante Alejo Cantizano jugó un pase al borde del área grande para el extremo Alan Rodríguez, que definió con un jerárquico derechazo de primera y con efecto que se fue apenas por encima del travesaño, con unos pocos centímetros que le negaron al equipo de Di María mantenerse con vida en la Libertadores.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Octavos de final.

Partido de vuelta.

Corinthians (Brasil) 1 - 0 (1 - 0) Rosario Central.

Estadio: Arena Corinthians (Brasil).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Federico Navarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Gol en el segundo tiempo: 34m. Breno Bidon (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 12m. Raniele expulsado (C).

Cambios en el segundo tiempo: 25m. Memphis Depay por Pedro Raul (C); 31m. Alejo Cantizano por Jaminton Campaz (R) y Julián Fernández por Franco Ibarra (R); 38m. Marco Rubén por Agustín Sandez (R), 42m. Tomás Badaloni por Federico Navarro (R); Joao Tchoca por Breno Bidon (C), 45m. Charles por Kaio César (R).