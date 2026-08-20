Atlético Madrid dio marcha atrás y aceptó transferir a Julián Álvarez: la impensada condición

El Atlético de Madrid habría cambiado de parecer en torno al futuro de Julián Álvarez y estaría dispuesto a vender al delantero argentino, aunque mantiene una condición estricta. Según afirmaron medios europeos, el elenco "colchonero" no vería con malos ojos una salida del atacante argentino, siempre y cuando su destino no sea el Barcelona, equipo al que el ex River tendría como principal objetivo para continuar su carrera profesional.

De esta manera, la Comisión Directiva del cuadro de la capital española sería tajante en su postura: las negociaciones por el traspaso del futbolista serían con el Arsenal de Inglaterra y no con el conjunto azulgrana.

El trasfondo en la Premier League y el conflicto por sus declaraciones

Álvarez ya tuvo su paso por el fútbol inglés cuando vistió la camiseta del Manchester City bajo las órdenes de Josep "Pep" Guardiola y, luego de una temporada en la que no sumó demasiados minutos por la presencia del delantero noruego Erling Haaland, decidió emigrar a España para sumarse al plantel del Atlético de Madrid.

Mientras se disputaba el Mundial 2026, el atacante de 26 años oriundo de Calchín manifestó públicamente su deseo de "cumplir su sueño", haciendo referencia a una salida del cuadro rojiblanco rumbo al Barcelona. Dichas declaraciones no cayeron bien puertas para adentro en el club madrileño y el CEO Miguel Ángel Gil Marín respondió con contundencia: "No aceptaríamos ni 200 millones de euros", respecto a las ofertas tanto de los catalanes como del Real Madrid, que ofertó 150 millones de euros.

Datos técnicos del mercado y la alternativa en el horizonte

El actual mercado de pases europeo se encuentra condicionado por una serie de factores estructurales y deportivos que marcan el pulso de las negociaciones:

Fecha de cierre del mercado: 1 de septiembre.

Necesidad del club: Margen para reemplazar al delantero argentino en caso de concretarse su salida.

Opuesta desde Inglaterra: La propuesta del Arsenal cumpliría con la necesidad del Atlético de Madrid.

Nombre en la operación: Viktor Gyökeres, delantero sueco que fue ofrecido a varias instituciones.

Una novela abierta en el mercado de pases europeo

Sin dudas, el futuro del ex River es una de las novelas del corriente mercado de pases y no pareciera tener un desenlace próximo, por lo que habrá que esperar para conocer finalmente si emigra hacia otro club o si permanece una temporada más —o hasta mitad de la misma— en el Atlético de Madrid.